"Me puse a vender champú y crema": El valiente testimonio de la actriz Scarlet Ortiz La protagonista de Secreto de amor o Todo sobre Camila, compartió cómo hizo frente a la recesión económica que azotó muchos hogares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz cuenta cómo vivió la recesión económica | Credit: IG/Scarlet Ortiz Los enamorados de las historias de telenovelas están de enhorabuena. Una de sus grandes personalidades y actrices más queridas, está de vuelta. En realidad, Scarlet Ortiz nunca se fue, siempre estuvo, pero la fuerte recesión económica vivida a nivel mundial paralizó muchos proyectos que estaban en camino. Hoy, la actriz sonríe con más alegría que nunca porque está de regreso en su país, Venezuela, para protagonizar uno de los primeros dramáticos con el que Venevisión retomará su puesta en escena con este género, también bajo la producción e iniciativa de HispanoMedios. Ella es la gran protagonista junto a otras grandes figuras del país como Lupita Ferrer, Amanda Gutiérrez, Luis Gerónimo Abreu, Elba Escobar, Mimi Lazo o Jorge Palacios, por citar algunos. La fe y la esperanza de que todo llegaría a su tiempo siempre estuvieron presentes en el corazón de Scarlet, quien hoy celebra la buena nueva. Sin embargo, no todo fue de color de rosa. Así se lo transmitió al periodista Luis Olavarrieta en su más reciente entrevista en su canal de Youtube. En ella se sinceró y reconoció que durante la recesión económica derivada de la COVID-19, tanto ella como su esposo se arremangaron y no se les cayeron los anillos por hacer otras cosas en términos profesionales, había que llevar el pan a casa, y así lo hicieron. "Eso fue muy fuerte, muy rudo, pero muy rudo. Yo me uní a una red de mercadeo muy conocida, me puse a vender champú y crema. Mucha gente me decía, '¡pero si tú eres una actriz protagonista! ¿Cómo vas a hacer eso?'", reconoce que le preguntaban. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo decía, 'mi amor, porque la prioridad en mi vida es mantener mi hogar'. Y si tengo que hacer otras cosas que no tienen que ver con la actuación, lo voy a hacer, ¿por qué voy a sentir complejo? ¿Cómo me enfrento a esto? En que llega la cuenta a tu casa y eso no perdona, hay que apagar eso, que hay que ir al supermercado y que tengo a mi hija y mi perro, que es mi otro hijo", reconoció con total honestidad. Lo hizo con mucho orgullo y agradecida a las oportunidades pues, para ella, todo son etapas que pasan y te dejan grandes lecciones. "Mientras más rápido aceptes, más rápido se van, la vida es una escuela y si no aprendes la lección te la va a poner otra vez, entonces aceptamos." La artista y feliz mamá supo domar ese ego y recurrió a las redes sociales como fuente de trabajo y manera de poner a trabajar tu mente. El resultado es un éxito absoluto en estas plataformas donde ha creado un propio programa con su esposo, Yul Burkle, En las buenas y en las malas, y nuevas oportunidades actorales, como su próxima telenovela en Venezuela. Una gran oportunidad para devolver la ilusión a sus compatriotas y hacer renacer la televisión de su país, durante muchos años, pionera en este y otros géneros de la pequeña pantalla.

