"Mi corazón está lleno de una gran tristeza y dolor": Scarlet Ortiz sufre dolorosa pérdida en plena pandemia del coronavirus La actriz venezolana dio a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A sus 46 años recién cumplidos, y en medio de la pandemia del coronavirus que azota actualmente a la humanidad con más de 1 millón de casos de contagio registrados en todo el mundo, Scarlet Ortiz atraviesa uno de los momentos más duros y tristes de su vida. La protagonista de exitosas telenovelas como Secreto de amor y Alma indomable sufrió recientemente la pérdida de un familiar, su primo Óscar, quien falleció siendo muy joven tras una larga lucha contra una compleja enfermedad como el cáncer. Con el corazón ‘lleno de una gran tristeza y dolor’, la actriz venezolana dedicó unas emotivas palabras de despedida a través de sus redes sociales a su primo, a quien definió como un ‘guerrero de luz’. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Buen viaje mi primo bello, guerrero de luz como te dice tu prima Alejandra. Te fuiste muy pronto (demasiado diría yo) pero dejaste una huella muy profunda en los corazones de quienes tuvimos la dicha de conocerte”, escribió la estrella de telenovelas a través de su perfil de Instagram. “Solo le pido a Dios que te dé descanso que ya la lucha terminó, le pido a Dios que nos dé consuelo porque a veces es muy duro decir adiós. Hoy mi corazón está lleno de una gran tristeza y dolor, pero Dios necesitaba un ángel y ese eres tú mi primo Óscar”, agregó Scarlet. La también protagonista del melodrama Rafaela acompañó su mensaje de unas imágenes en las que aparece durante varios momentos de su vida en compañía de su fallecido primo. Las muestras de consuelo, solidaridad y apoyo de sus seguidores no se hicieron esperar. “Contigo y tu familia mi caraotica”, comentó su esposo Yul Bürkle, quien sin duda está siendo el principal apoyo de la actriz en estos difíciles y duros momentos. Advertisement

Close Share options

Close View image "Mi corazón está lleno de una gran tristeza y dolor": Scarlet Ortiz sufre dolorosa pérdida en plena pandemia del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.