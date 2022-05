Scarlet Ortiz responde a quienes la critican por su nuevo tratamiento estético La actriz venezolana volvió a hacerse un retoquito, esta vez en su rostro, y así lo compartió con su público. Algunos la aplaudieron, otros no tanto. "Eres una mujer plástica" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las protagonista de telenovela por excelencia. Scarlet Ortiz pertenece a esa era dorada de las series venezolanas que hicieron reír, llorar y sentir un sinfín de emociones a los televidentes. A sus 48 años es una de las influencers estrella gracias a sus originales y divertidos videos en donde no tiene reparo de contarlo casi todo. Entre otras cosas, sus cirugías. La protagonista de Secreto de amor y Rafaela ha mostrado su antes y después de su paso por quirófano y es una absoluta defensora de lo que la ciencia y la tecnología puede mejorar nuestro cuerpo. Precisamente su más reciente post muestra su último retoquito en el rostro, algo que, aunque muchos aplaudieron, como suele ocurrir en las redes, otros criticaron. Y es que consideran que su belleza natural y su edad temprana todavía no requiere de tantos retoques. Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz | Credit: IG/Scarlet Ortiz "¡Envejecer con dignidad para mí es usar la ciencia y la tecnología a nuestro favor! Prevención es la clave", escribió junto a un video en el que enseña cómo le inyectan botox en varios puntos de su cara. Una vez en el centro estético, Scarlet mostró el proceso minuciosamente y las partes concretas donde recibió los pinchazos para prevenir las arrugas. Para algunos de sus seguidores, la artista todavía es joven como para hacerse tantos arreglos estéticos y así mismo se lo hicieron saber. "Eres una mujer plástica y te haces muchos arreglos", "Tan bella que eres y ya estás inventando por el tema de la vejez", "Eso no te hace falta, eres muy linda", escribieron. Unas opiniones a las que Scarlet contestó con respeto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No me considero plástica y los años pasan, ¡no puedo estar igual que cuando tenia 25! Dios bendiga la industria farmacéutica", " Jajajajajajjajajaja, ¡no me eches la sal! Si se hace con un profesional de apoco no tendré nada que lamentar!", prosiguió la feliz mamá. El año pasado Scarlet compartió su paso por quirófano para quitarse los "rollitos" de algunas partes de su cuerpo, además de hacerse una liposucción. El resultado salta a la vista. La actriz disfrutó de un día de playa junto a su esposo Yul Bürkle y presumió este bikininazo de infarto.

