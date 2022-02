Scarlet Ortiz muestra las cirugías que se hizo en el cuerpo ¡y cómo afectó a su vida sexual! En una amena charla con su cirujano plástico, el doctor Luis Gil, la venezolana mostró los retoques que se hizo y cómo ha sido su evolución. También dio un dato muy importante sobre las relaciones íntimas en caso de operarse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El año pasado Scarlet Ortiz compartió con sus seguidores que había pasado por quirófano para hacerse un repaso en su cuerpo. De la mano del doctor Luis Gil, el mismo que atendió recientemente a su colega Gaby Spanic, la venezolana se dejó hacer con toda confianza. Aunque poco a poco se han visto los cambios, no es hasta pasados unos meses cuando todo se asienta y verdaderamente se pueden apreciar los resultados. En una amena charla con su cirujano, Scarlet no tuvo problema en mostrar lo que se había hecho y cómo había quedado. Y es que, aparte de una liposucción y quitarse los rollitos que empezaban a sobresalir del abdomen y los brazos, hubo algo más que se hizo en su figura. "Tú hiciste transferencia de grasa que me sacaste de la parte abdominal, de todo el cuerpo... me rellenaste un poquito aquí para que se viera más (redondo)", expresó mientras mostraba la zona de los glúteos. Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz | Credit: IG/Scarlet Ortiz De esta manera Scarlet confirmó que se hizo un aumento de glúteo nada exagerado pero lo suficientemente notable para darle más forma a esa zona. "Se ve redondo, se ve hermoso, está acorde a tus facciones, a tu cuerpo, a tu cara. No exageramos... Es algo que se ve natural, estético y bonito", aclaró el doctor, quien resaltó la importancia de no abusar de las cantidades. De lo que se trata es que la paciente se vea bien y se sienta a gusto con el cambio, deshaciéndose de algún posible malestar o complejo. Además de cómo se siente y de la espectacular transformación física que experimentó, Scarlet compartió también con el doctor cómo esto afecta, inevitablemente, a las relaciones sexuales. "¿Y cuándo se puede hacer el cuchiplancheo?", le preguntó la actriz refiriéndose al acto íntimo de la pareja. "A los 21 días", dijo entre risas el doctor. Fue aquí que Scarlet, espontánea y divertida como siempre, contó algo muy personal de su caso con Yul Bürkle. "Yo esperé más porque yo soy una muchachita muy precavida y me daba miedo. Lo confieso", dijo riendo. "A mí casi acá a (Yul) le da un infarto, pero yo tenía que estar segurita , relajadita, tranquilita... Esa fue mi experiencia, ¡y no me fue mal!", prosiguió picarona. La espera mereció la pena y todos contentos. Aunque la protagonista de Secreto de amor reconoce que ha subido unas libras por aquello de las navidades y también ha sufrido los estragos de la COVID-19, ya está lista para ejercitar y seguir luciendo de infarto. "Soy feliz con mi cuerpo".

