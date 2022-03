Scarlet Ortiz comparte la dura confesión que le hizo su hija: "Yo me quería desmayar" La actriz venezolana contó el shock que vivió con su hija Bárbara cuando le expresó su descontento con una parte de su físico. Así reaccionó la artista a esta compleja situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ser mamá es una de las alegrías más grandes de Scarlet Ortiz y así lo demuestra en cada entrevista y aparición en las redes sociales. En breve, su bella hija Bárbara Briana estará cumpliendo 12 añitos, una edad en la que arranca la adolescencia y con ella una etapa llena de momentos importantes. La joven ha heredado la belleza y la sonrisa de su mamá, quien siempre se encarga de transmitirle ilusión, humor y pasión a cada paso. Juntas han vivido muchas cosas, pero hubo una que Scarlet recordó con un gran sentimiento en su más reciente entrevista en sus redes sobre padres e hijos. En ella confesó un fuerte momento que vivió con su hija hace unos años que le hizo sentir eso de "tierra trágame". Scarlet Ortiz Credit: Instagram Scarlet Ortiz "Ella, cuando estaba más pequeña, tenía como unos 3 años y medio, 3 ó 4 años, imagínate tú a esa edad, me dijo: 'mamá, por qué tienes el cabello así y yo así, yo no lo quiero así yo lo quiero como tú'", explicó de ese instante la protagonista de Amas de casas desesperadas. La pequeña le hizo esa pregunta al ver que su mamá tenía el pelo muy liso y en su caso era muy rizado. "Yo me quería desmayar. Trágame tierra, porque que una niña de esa edad diga eso...", recordó del episodio vivido. Lo más importante fue lo que vino después y su reacción como mamá ante una situación que, de alguna manera, podía crear algún trauma en su hija. Para que no sucediera, Scarlet dio un paso maravilloso que quiso dar a conocer a los padres y madres que atraviesen algo parecido. "Me senté frente al espejo con ella y le dije: 'Mi amor, mira qué bellas esas ondas, esos rulos, mira qué divertido, tú te puedes peinar así y así... En cambio a tu mamá se le caen los ganchitos'. Y me dijo 'sí, pero tú pelo es muy lindo'. Y le contesté: 'Sí, pero es aburrido, en cambio el tuyo es divertido". La actriz de 47 sintió que en ese momento tenía que, de alguna manera, menospreciar un poco su cabello para resaltar la hermosura del suyo y así ella entendiera "las ventajas que tenía con su cabello. Eso me llevó tiempo", prosiguió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Casi 8 años después las cosas han cambiado. "Gracias a Dios, tanto que hemos hablado de su cabello, ella ahora quiere su cabello, lo sufre un poquito a la hora de peinarse, pero ella lo quiere y lo entendió. Y una vez se lo alisaron para una foto y me dijo: '¿Me lo puedo lavar ya? Me siento muy rara con el pelo liso", contó feliz la mamá. Con esta vivencia, Scarlet quiso compartir con otras familias lo importante de cuidar ese ingrediente llamado autoestima que puede marcar para bien o mal la vida de los más pequeños. El papel de los padres, como fue en este caso el de la actriz, hacen la diferencia.

