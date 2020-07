Scarlet Gruber: de bailarina a médico Scarlet Gruber nunca pensó que su vida daría un giro que cambiaría por completo su destino y la llevaría a los sets de cine y televisión. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos años, Scarlet Gruber estaba dedicada profesionalmente al ballet. En aquel entonces no pensaba que su vida daría un vuelco y se convertiría en actriz. Ahora, tras una década en los sets, se unió al elenco de la teleserie Médicos, línea de vida. “Empecé a bailar ballet a los 3 años”, explicó Gruber. “Tuve una lesión en los tobillos, en ambos, que no me permitieron seguir como bailarina y decidí explorar otro tipo de arte y me enamoré de la actuación”. RELACIONADO: Scarlet Gruber: 10 cosas que debes saber de la actriz de El desconocido Image zoom Cortesía TELEVISA Sin embargo, encarnar a una de la residentes, de nombre Tania Olivares, fue un arduo trabajo que implicó mucha preparación y superar uno que otro obstáculo. Afortunadamente su hermana es médico y le fue de gran ayuda. “Tener que hablar su idioma [médico]; creo que fue lo más difícil para todos”, agregó. “El uso del cubrebocas, que sé que ahora todos nos estamos enfrentando a eso por la covid, pero a mí se me hizo muy difícil al principio porque sentía que me ahogaba y muchas escenas tuvimos que usar cubrebocas, pero me mareaba. Me preparé con la doctora que siempre estaba en el set, Natalia, ella nos dio clases de cómo usar ciertas herramientas [médicas]; pero también me entrené con mi hermana, la llamaba todo el tiempo. Fue mi guía [durante] todo el proyecto”. Image zoom John Sciulli/Getty Images for NALIP Si bien está feliz en la actuación, confiesa que una de sus metas, además de formar una familia, es ayudar a niños que son abandonados. Para ello utilizará sus conocimientos de sicología, carrera que estudió por tres años en la universidad. “Me encantaría tener una casa hogar donde pueda darles a esos niños las herramientas, la educación para que puedan superarse en esta vida”, reveló. “Ese es otro de mis proyectos de vida y ahí voy a enfocar mi energía para poder cumplir ese sueño”. Image zoom Cortesía: Latinvasion SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El próximo proyecto de Scarlet Gruber es la telenovela Quererlo todo, en la que debutará como villana con el papel de Sandy Cabrera. “Estoy muy emocionada de poder interpretar algo totalmente diferente a lo que he hecho en mi carrera”, concluyó.

