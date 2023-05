Saúl Lisazo reaparece en televisión y sorprende con su nuevo proyecto alejado de las telenovelas El actor argentino ha dado un giro a su carrera y ha apostado por algo diferente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los galanes más queridos y la cara principal de algunas de las telenovelas más representativas del género. Después de un tiempo sin tener noticias suyas, Saúl Lisazo ha alegrado a sus fans y al público con su nueva aparición televisiva. El intérprete argentino acudía al El gordo y la flaca, donde Lili Estefan le recibía con los brazos abiertos. La presentadora aseguraba que llevaba tiempo esperándole y con ganas de tenerle en el show. "Alguien que yo llevo esperando no sé cuántos años y por fin ha llegado aquí al programa, es nuestro querido, bello y espectacular, ¡Saúl Lisazo!", le presentó la conductora cubana. Lili se confesó su gran seguidora, y así se lo hizo saber. "De los actorazos que he amado toda mi vida, no puedo creer que te tengo aquí". Saúl Lisazo Saúl Lisazo | Credit: IG/Saúl Lisazo El intérprete de novelas como Prisionera de amor, Tenías que ser tú, Bajo un mismo rostro y Vivo por Elena, entre otras, sorprendió por varias razones. La primera, su impresionante look, ¡los años no pasan por él! El otro motivo es su nuevo y apasionante proyecto, uno bastante alejado de lo que su público está acostumbrado a ver. Por primera vez, no estará frente a la pantalla, solo se le va a escuchar. Y no precisamente relatar una historia de amor al uso, sino hechos paranormales basados en un caso real. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata del podcast Crímenes paranormales, del que Saúl se ha convertido en el narrador. "Empezamos a grabar y ya son 8 capítulos, es una historia muy interesante", explicó el artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es la historia de dos primas, esto pasa en Argentina, que las encuentran muertas en la bañera en estado de descomposición. Empiezan a investigar a los vecinos que dicen que la habían visto el día anterior. 'Pero cómo es posible que estén en ese estado de descomposición si las vimos el día anterior', y ahí empieza la investigación", relató Saúl. Un caso que acaba relacionado con sectas religiosas, diabólicas y el vudú y que supuso un gran reto para narrar ya que son temas muy diferentes a lo que ha hecho. Por eso, también le resultó fascinante. Crímenes paranormales ya está disponible para el público por Uforia, la plataforma de audio de TelevisaUnivision.

