¿Saúl El Canelo Álvarez se lanza como cantante? El boxeador mexicano se robó el micrófono para cantarle a todo pulmón a alguien muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Escuchar música antes de subir al cuadrilátero, parece ser clave para Saúl El Canelo Álvarez, quien tiene que preparar no solo su cuerpo, sino su mente para poder enfocarse en su objetivo. Pero como buen amante de la música, no es cualquier ritmo el que lo ayuda a calentar los ánimos para enfrentar a sus rivales, por lo que el pasado sábado, antes de encarar al campeón de peso medio Caleb Plant, el boxeador mexicano pidió eliminar el reggaetón de su camerino y tocar una de sus bandas favoritas de rock pop en español. "¿Quién trae la música?", preguntó Canelo a su equipo mientras realizaba sus estiramientos. "Ponme Maná mijo, que pinche falta de respeto". Pero no fue porque deteste la música urbana, al contrario, Canelo es íntimo amigo de J Balvin y otros artistas del género. Pero esa noche, el líder de la agrupación mexicana, Fher Olvera, era uno de los invitados especiales del boxeador. Además, Fher estuvo encargado de entonar el legendario tema "El Rey", durante la entrada triunfal de Canelo hacia el ring. El cantante había anunciado su asistencia por todo lo alto en sus redes sociales. "¡Esta noche ya se armó la machaca!.. No se pierdan la mejor pelea del siglo con el Canelo! ¡Que viva México cabrones!", escribió en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al lado de Olvera, el boxeador entró como toda una estrella del rock al escenario central, y salió como el rey indiscutible venciendo a Plant y logrando su cuarto título de peso supermediano. @@zedd Por supuesto que este logro no pasaría desapercibido y tras limpiarse el sudor de su frente, el boxeador salió a celebrar en grande su victoria. De ser todo un rudo y feroz peleador sobre el cuadrilátero, se convirtió en un romántico y cariñoso esposo. Ya sin los guantes, se robó el micrófono de DJ Zedd, quien amenizaba la grandiosa fiesta de celebración, para cantarle a todo pulmón a su mujer Fernanda Gómez. Canelo sin pena entonó el tema "Eso y más", del desaparecido Joan Sebastian, ganándose los elogios de sus fanáticos. ¿Será que le sigue los pasos a su exsocio Oscar de la Hoya, quien lanzó su carrera musical y se ganó una nominación al Grammy, y se atreve a hacer sus pininos como cantante?... Todo puede suceder. ¡Felicidades campeón!

