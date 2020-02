Saúl 'el Canelo' Álvarez se compromete a ayudar a los niños con cáncer El pugilista mexicano Saúl el Canelo Álvarez no titubeó en decir presente al ser retado por la Fundación Nariz Roja para ayudar a los niños con cáncer. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Saúl el Canelo Álvarez no se pudo resistir a una petición especial que le llegó al corazón y, como cada año, aceptó ayudar a los niños con cáncer de la Fundación Nariz Roja. A través de su cuenta de Twitter, la organización que proporciona servicios a menores afectados por el cáncer contactó al pugilista pidiendo su aportación para su nuevo período de financiación. “Amigo Canelo, has ayudado mucho y hoy te necesitamos más que nunca para comprar medicina para los niños con cáncer, ayúdanos con tu donativo y compartiendo el link”, lee el mensaje de la fundación. Pendiente de sus redes sociales, el boxeador no titubeó en responder y aceptar el reto de ayudar a los pequeños, a quienes ya ha apoyado anteriormente. “Claro que sí con mucho gusto. Ya mismo les digo que hablen con ustedes para ver que necesitan”, respondió el púgil. Como padre de tres hijos, esta causa le toca el corazón al campeón de boxeo, quien el año pasado cumplió el reto de subastar su barba luego de que la organización sobrepasara el monto deseado durante su campaña de recaudación de fondos para la construcción de un albergue para niños y mujeres. En ese momento, Canelo dobló la cifra inicial recaudada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta ocasión, la donación ayudará a la compra de medicamentos para los niños que actualmente padecen la enfermedad. ¡Así se anota un KO fuera del ring! Advertisement

