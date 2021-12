La lujosa mascota que ahora forma parte de la familia de Saúl Canelo Álvarez Saúl Canelo Álvarez apareció en redes mostrado la carísma mascota que ha entrado a formar parte de su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Saúl Canelo Álvarez Saúl Canelo Álvarez | Credit: Ronald Martinez/Getty Images Saúl Canelo Álvarez sigue exhibiendo sus lujosos gustos. Hace unos días apareció con un piyama de seda de Dolce & Gabbana, valorado en $1,695, y ahora ha mostrado la costosa mascota que ha entrado a formar parte de su familia. En su Instagram, el boxeador mexicano compartió una foto de la mascota, un gato persa blanco, por el cual habría pagado entre $1,000 a $5,000, que es lo que pueden valer esta preciada raza de felinos, según páginas web especializadas. En la foto se ve que el gato persa, de las razas más populares y costosas del mundo, tiene enternecido al boxeador, quien lo tiene acurrucado entre sus piernas. Ya los seguidores están acostumbrados a los excesos de Canelo. El boxeador, quien según Forbes obtuvo unos ingresos de $34 millones en 2021, sabe disfrutar de la vida y darse sus gustos. Durante su boda religiosa con Fernanda Gómez en Guadalajara, México, su niña de 3 años, María Fernanda, lució un costoso vestido con un valor de $3,500, que fue realizado especialmente para ella y que fue diseñado y creado por Sofia's Closet, una boutique mexicana dedicada a crear modelos a la medida y exclusivos para niños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero su fortuna y su potencial simbólico Canelo no solo la gasta en lujos, sino que también lo destina a las buenas causas. Así, el boxeador ayudó a la pequeña Adamary Guadalupe Sánchez a cubrir todos los gastos médicos y sus terapias para poder caminar. "Con mucho gusto, que con todo mi corazón, que es un sí rotundo. Dile que no tiene que firmar nada, que me diga cuánto necesita para sus terapias, yo le se las doy por favor. Dile que no se preocupe por firmarlos [guantes], que me diga cuánto necesita para sus terapias", dijo Canelo a la petición de la niña.

