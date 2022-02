¡Lo más tierno del día! Saúl Canelo Álvarez se deja maquillar y pintar las uñas por su hija El boxeador Saúl Canelo Álvarez se deja pintar y hasta maquillar por su hija María Fernanda, de tan solo 4 añitos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para nadie es un secreto que la pequeña María Fernanda tiene derretido a su papi, el boxeador Saúl Canelo Álvarez. Tanto así, que el mexicano se deja pintar y hasta maquillar por su hija de tan solo 4 añitos. Este 14 de febrero, el pugilista compartió un video en Instagram en el que la pequeña aparece maquillándole el rostro. Asegura que lo está "pintando porque es el Día de San Valentín". En otro de los videos María Fernanda le pinta las uñas nada más y nada menos que de color rosa, ¡y el boxeador aparece con moños en el pelo! Las imágenes han derretido a los seguidores de Canelo, quienes han visto cuán tierno padre es el boxeador, no solo con María Fernanda sino también con sus otros tres hijos. A su hija mayor, Emily Cinammon, la sorprendió en este Día de los Enamorados con un arreglo floral y una nota que decía: "Gracias por ser el mejor ejemplo y mi mayor inspiración". En otras ocasiones, Canelo ha compartido públicamente momentos de su vida privada, que demuestran cuán cariñoso, atento y complaciente es como padre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado mes de diciembre, el boxeador celebró la fiesta de cumpleaños de María Fernanda por todo lo alto, ya que le construyeron un mundo encantado, donde estuvieron como protagonistas la sirenita Ariel, el príncipe Eric y hasta Úrsula. Ese día Canelo se disfrazó del príncipe Eric y rompió una piñata con el rostro de Flaunder, dejando ver que por su pequeña hace cualquier cosa.

