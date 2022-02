Saúl Canelo Álvarez y su hija cantan tema de Christian Nodal y Ángela Aguilar rumbo a la escuela Canelo y su hija han demostrado a todos los dotes que tienen para el canto, ¡y que son unos fans de Christian Nodal y Ángela Aguilar! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es sabido por todos la hermosa relación que tienen el boxeador Saúl Canelo Álvarez y su pequeña Maria Fernanda. Ahora la pequeña y su papi han demostrado a todos los dotes que tienen para el canto, ¡y que son unos fans de Christian Nodal y Ángela Aguilar! En sus historias de Instagram, el mexicano compartió el divertido momento en que iba con su pequeña de 4 años en el auto junto a la escuela, y entonaban nada más y nada menos que "Dime cómo quieras", el popular tema de regional mexicano del ex de Belinda y la hija de Pepe Aguilar, estrenado este año. Mientras Canelo hacía la voz de Nodal, la niña hacía la de Aguilar y los seguidores se han enternecido con este video. Pero esta no es la primera vez que el pugilista comparte las travesuras y momentos divertidos que tiene junto a Maria Fernanda. El 14 de febrero colgó un video en el que la pequeña aparece maquillándole el rostro, y asegura que lo está "pintando porque es el Día de San Valentín". El boxeador también se dejó pintar las uñas de color rosa y apareció con moños en el pelo hechos por su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso cuando la niña cumplió 4 años en diciembre, le construyeron un mundo encantado, donde Canelo se disfrazó del príncipe Eric, de la película animada La sirenita, y rompió una piñata con el rostro de Flaunder. ¡Canelo se vuelve otro niño al lado de su hija!

