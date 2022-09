Detrás del éxito de Saúl Canelo Álvarez: "La vida me enseñó a trabajar desde niño, a luchar por lo que quiero" El boxeador mexicano abre su mundo privado a People en Español y en exclusiva habla de su vida, sus hijos y las dudas que espera despejar en su próxima pelea con Gennady Golovkin. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Saúl Canelo Álvarez Saúl Canelo Álvarez | Credit: Cortesía de The 3 Collective Hace 17 años la vida de Saúl Canelo Álvarez distaba mucho de manejar autos de lujo y portar ropa de marca. "Fui papá muy chico. No tenía [dinero] para [comprar] leche, pañales", cuenta pugilista de 32 años, quien para mantener en aquel entonces a su hija mayor lavaba coches y vendía paletas de hielo en las calles de su natal Jalisco, México. "Carecía de muchas cosas, pero era feliz [con] lo que tenía; era lo único que conocía. Uno tiene que ingeniárselas para sacar todo trabajando". Y agrega convencido: "Por eso estoy donde estoy". "No tenía [dinero] para [comprar] leche, pañales. Carecía de muchas cosas, pero era feliz [con] lo que tenía; era lo único que conocía" — Saúl canelo Álvarez Durante sus quince años como boxeador, Canelo ha logrado convertirse en el primer mexicano tetracampeón mundial, es poseedor de doce cinturones, y hasta la fecha acumula 57 victorias, dos empates y dos derrotas en el ring. "Siempre imaginé ser campeón mundial pero nunca te imaginas la magnitud. La vida me enseñó a trabajar desde niño, a luchar por lo que quiero", confiesa el pelirrojo que el 17 de septiembre enfrentará por tercera vez a su gran rival en Las Vegas —el kazajo Gennady Golovkin— y cuya pelea en el 2017 quedó en empate. "La gente sabe qué esperar [de la mi próxima pelea] y, pues, mi objetivo es terminar con la dudas de todo el mundo [de quién es el mejor]". Saúl Canelo Álvarez con su entrenador Eddy Reynoso Saúl Canelo Álvarez con su entrenador Eddy Reynoso | Credit: Cortesía de The 3 Collective "La gente sabe qué esperar [de mi próxima pelea] y, pues, mi objetivo es terminar con las dudas de todo el mundo [de quién es el mejor]" — Saúl canelo Álvarez Pero no solo en el cuadrilátero Canelo se consagra como el gran triunfador, también en su papel como padre de sus cuatro hijos: Emily Cinnamon (la joven lleva como segundo nombre el apodo de su padre traducido al inglés); Mía Ener; Saúl Afiel; y María Fernanda. "Soy un ser humano agradecido. Estoy muy bien", asegura el mexicano, quien está casado con la modelo mexicana Fernanda Gómez, la madre de su hija menor. "[El mejor consejo que les doy a mis hijos] es que cuando hagan algo lo hagan bien, y lo hagan al cien por ciento. Que amen lo que hacen". Saul Canelo Alvarez y su hijo Saul Adiel Alvarez Saúl Canelo Álvarez y su hijo Saúl Adiel | Credit: Matchroom Saúl Canelo Álvarez con, de izq. a der., su hija mayor Emily, su hija pequeña María Fernanda y su esposa Fernanda Gómez. Saúl Canelo Álvarez con, de izq. a der., su hija mayor Emily, su hija pequeña María Fernanda y su esposa Fernanda Gómez. | Credit: Cortesía de Saúl Canelo Álvarez Y como al peleador le gusta predicar con el ejemplo, día a día no solo trabaja en su cuerpo, también se esfuerza en demostrarle a sus hijos cómo fue que su estructura y dedicación lo sacaron de la pobreza. "[Llegar hasta aquí] es complicado, son sacrificios [que hago] pero me gusta", recalca el peleador que en cada contienda se hace acompañar de sus vástagos. "Disfruto hacer esto". "[El mejor consejo que les doy a mis hijos] es que cuando hagan algo lo hagan bien, y lo hagan al cien por ciento" — Saúl canelo Álvarez Sí que se nota. Para prepararse para su próxima pelea en septiembre, Canelo inicia su día muy de madrugada. "Me levanto a las 5:30 a.m., corro a las 6, descanso un rato y a las 11 a.m. estoy en el gimnasio. Hago el boxeo y [practico] la estrategia que vamos a hacer para la pelea, hago sparring tres veces a la semana", enumera el peleador, quien se enamoró de su carrera cuando tenía tan solo 11 años tras ver a su hermano, Rigoberto Álvarez, debutar como boxeador. "Voy a la cama hiperbárica para recuperarme y me voya descansar a las 5:30 p.m. Estoy en casa de regreso, ceno [con mi familia] como a las 6:30 y a las 9 ya estoy dormido". Saúl Canelo Álvarez Saúl Canelo Álvarez y Eddy Reynoso | Credit: Cortesía de The 3 Collective Pero no hay que creer que así es la vida de Álvarez 24/7. Cuando no se está entrenando, el introvertido deportista goza con los suyos. "La verdad me gusta mucho estar mi casa viendo televisión tranquilo o me voy a jugar golf todo el día", confiesa con una sonrisa. "En la televisión veo el golf, sí veo películas y series, pero jueves, viernes, sábado y domingo veo el golf y en la noche ya veo películas y series. Para todo hay tiempo". ¿Hasta para pensar en el retiro también? "Estoy en mi mejor momento y sería el error más grande dejar de boxear en este momento", dice, Álvarez, que tiene claro que cuando decida decir adiós al cuadrilátero se dedicará de lleno a sus negocios —y al golf. "Es muy difícil jugar golf como profesional, pero me encantaría jugar torneos a mi nivel como golfista y veremos más adelante". Saúl Canelo Álvarez Saúl Canelo Álvarez con su entrenador Eddy Reynoso (izq.) | Credit: Cortesía de The 3 Collective "Estoy en mi mejor momento y sería el error más grande dejar de boxear" — Saúl canelo Álvarez Por ahora, su meta es salir victorioso frente a Golovkin. "Será la mejor de las tres [peleas donde nos hemos enfrentado] y, pues, mi objetivo es terminar la pelea antes de los doce asaltos", dice este. "En el boxeo no se puede predecir cosas, pero es para lo que estoy entrenando". Y finaliza: "Siempre me gusta prepararme al cien en cada una de mis peleas. Es lo que me caracteriza: la entrega, la disciplina en el gimnasio. Amo lo que hago lo disfruto al 100 por ciento, es complicado, son sacrificios, pero me gusta".

