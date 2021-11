Las confesiones del Canelo en la mesa roja de Red Table Talk: The Estefans El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez habla sin censura sobre el machismo y su lado más sensible. Mira lo que le contó a Gloria, Lili y Emily Estefan en la mesa roja de Red Table Talk: The Estefans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez se mostró sin filtros en la mesa roja de Red Table Talk: The Estefans, el programa de Gloria Estefan, Lili Estefan y Emily Estefan en Facebook Watch. Cuando era niño, el boxeador fue víctima de bullying y otros niños le pusieron apodos por lucir diferente. "Era diferente, pelirrojo, pecoso", recuerda. "No sufrí, la verdad es que me encantaba pelear", confesó risueño. "Lo que tengo más en la vida es seguridad", añade, ya que estas burlas no dañaron su autoestima. Lili Estefan le preguntó: "¿Tú crees que el machismo viene de la inseguridad que puede tener un hombre? El púgil respondió: "Muchas veces sí. Se sienten menos, les da vergüenza algo y lo sacan de esa manera, con el machismo". Lili añade que le estamos haciendo daño a los niños al enseñarles que "los hombres no lloran" y es positivo que figuras como el Canelo —admirando por tantos hombres— muestren su sensibilidad sin prejuicios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN saul canelo alvarez Credit: (Al Bello/Getty Images) Canelo mostró su lado más sensible. "Eso no tiene nada que ver con ser débil o no ser débil", dijo sobre llorar. "Si tienes un momento difícil y quieres sacarlo de esa manera puedes hacerlo. La verdad es que lo que quiero darles a entender es que aunque soy peleador, también tengo mis sentimientos". Lili Estefan respondió risueña: "¿Tú tienes idea de lo sexy que es eso en un hombre?" Saul Canelo Alvarez Credit: (Omar Vega/Getty Images) Mira la entrevista completa mañana en el nuevo episodio de Red Table Talk: The Estefans en Facebook Watch.

