Con conmovedor mensaje Satcha Pretto anuncia que se ausentará de Despierta América por problemas de salud La colaboradora de Despierta América acaba de anunciar a través de un mensaje en sus redes sociales que se ausentará del show matutino de Univision durante unas semanas porque deberá someterse a una operación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En un conmovedor video a través de su cuenta de Instagram, Satcha Pretto confirmaba que deberá alejarse de las pantallas de televisión por un tiempo debido a que tendrá que ser operada de su rodilla derecha. "Dios está en control y sé que tiene una gran lección para mí. Le pido fortaleza para superar este reto", decía la hondureña junto a estas imágenes. La periodista empezaba contado a sus seguidores que el último día que pudieron verla públicamente fue el 7 de julio; y el motivo es que tras ese día, un inesperado accidente le está causando muchos problemas. Tras pasar una tarde feliz junto a sus hijos, Pretto acabó en urgencias con la rodilla visiblemente inflamada. Satcha Pretto Credit: Instagram Después de muchas visitas al ortopeda, siempre acompañada por su esposo, y con una resonancia y radiografía, el doctor pudo diagnosticarle que sufría un desgarro del ligamiento cruzado anterior y del ligamiento colateral y lateral. Al recibir esta noticia, Satcha pedía apoyo a sus seguidores para enfrentar la delicada situación: "Necesitaré cirugía y mucha terapia y me ausentaré de Despierta América. No es nada grave pero les pido sus oraciones". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Inmediatamente sus fans le mandaron buena energía y palabras de aliento para superar este difícil momento: "Muchas bendiciones 😘💕🙏", "Todo estará bien en el nombre de Dios", "Espero que todo salga bien, mis oraciones estarán con usted. Bendiciones" o "Será una linda pausa para estar más con tu familia. Verás que solo será eso. Un abrazo", se podía leer entre los cientos de comentarios. La mamá de Bruce y Alana tiene un largo camino por delante pero acompañada de sus familiares y seres queridos seguro que saldrá exitosa. ¡Mucho ánimo! Satcha Pretto Satcha Pretto | Credit: Mezcalent

