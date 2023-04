¡Feliz cumpleaños Satcha Pretto! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Satcha Pretto Credit: (Alexander Tamargo/WireImage) La presentadora hondureña de Despierta América (Univision) Satcha Pretto cumple hoy 43 años. Celebramos momentos importantes de su vida. Empezar galería Una flor para ti Con un vestido floreado y un tulipán celebró Satcha Pretto su cumpleaños en el set de Despierta América. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Reina catracha Hace unos días, compartió una foto en Instagram disfrutando de unas vacaciones en su natal Honduras. "Disfrutando al máximo mi último día de vacaciones en mi tierra. ¡Cuanto te amo Honduras! 2 de 8 Ver Todo Rodeada de amor A su esposo Aaron Butler, Pretto lo llama su "media naranja, el amor de mi vida, mi mejor amigo, el padre de mis hijos, mi motor". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Su equipo El pasado Halloween, Satcha, su esposo, y sus hijos Bruce y Alana se vistieron de beisbolista. ¡Sin duda tiene un gran equipo! 4 de 8 Ver Todo Espíritu guerrero En el 2022, la presentadora tuvo un gran reto de salud al tener que operarse una rodilla lesionada. "¡Gracias a Dios la operación fue un éxito! El doctor reparó el ligamento cruzado anterior, así como unos asuntos mínimos con los meniscos. Al parecer, el desgarro del ligamento medial colateral y uno leve del ligamento lateral colateral sanaron por sí mismos. Agradezco enormemente sus oraciones", escribió junto a esta foto con sus hijos. 5 de 8 Ver Todo Sus tesoros Otro consentido de Satcha es su mascota, su perrito bulldog francés, que es el compañerito fiel de sus hijos. "Napoleón nos tiene locos de amor", confiesa la periodista. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Eterna luna de miel Con Aaron Butler está por celebrar su décimo aniversario de casada en agosto del 2023. "Hoy hace 8 años Aaron y yo nos dimos el gran SÍ en Barcelona. Como recordar es volver a vivir, quiero compartirles estas fotos de nuestra boda. Me encanta verlas porque seguimos tan enamorados y felices como ese primer día; ahora más comprometidos el uno con el otro; entregados a nuestros hijos; trabajando duro para salir adelante y siempre con Dios por delante guiando nuestros pasos", escribió Pretto al celebrar su aniversario de bodas en el 2021. 7 de 8 Ver Todo ¡Mamma Mía! El verano del 2021 la presentadora se fue a Grecia de vacaciones con su esposo y sus hijos. Sin duda estos recuerdos junto a sus seres queridos son el mejor regalo. ¡Feliz cumpleaños Satcha! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

