Sasha Sökol rompe en llanto por Luis del Llano: "Qué se puede esperar de una persona que encama a una niña" Por primera vez, Sasha Sökol se pronuncia ante los ocurrido con Luis de Llano Macedo, a quien señala de abuso sexual en su contra cuando tenía 14 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En marzo de 2022, tras el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sökol rompió el silencio sobre la relación sentimental que inició con Luis de Llano cuando solo tenía 14 años y reconoció públicamente su papel de víctima de abuso sexual por parte del productor, quien contó una versión que la famosa consideró a su conveniencia para cubrir su responsabilidad. Hace unos días, el realizador de la telenovela Alcanzar una estrella mencionó que "nunca me he arrepentido de nada; al contrario; estoy muy orgulloso de mi nombre"; por lo tanto, volvió a desestimar lo que ocurrió con la integrante de Timbiriche. Ante ello, la intérprete de "Rueda mi mente" no dudó en pronunciarse al respecto, pero no pudo contener el llanto al hablar de su agresor. "¿Qué se puede esperar de una persona que encama a una niña de 14 años? No tengo nada más que decir", advirtió Sökol con lágrimas en los ojos. "Soy una mujer que levantó la voz, no es que yo lo considere o no". Respecto a que la entrevista que Yordi Rosado le realizó a Luis de Llano, la cantante dejó claro que no ha pedido algún tipo de sanción en contra de la emisión. "Creo que todos estamos aprendiendo como tocar temas delicados", enfatizó. Sasha Sokol Sasha Sokol | Credit: Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para mí no es nada fácil; no estoy acostumbrada a hacer esto. Para la prensa tampoco lo es y entiendo que la reacción de Yordi haya sido la que fue, pero creo que si no aprendemos a nombrar las cosas no vamos a aprender a aprovechar las áreas de oportunidad que tienen lo que está pasando. Y le agradezco que haya reconocido", explicó. "Nunca critiqué que la entrevista sucediera porque me parece que ayudó. Tampoco pedí que la bajaran porque me parece que es un ejemplo perfecto de impunidad y de normalización, y creo que es importante que veamos esas cosas para que podamos cambiarlas". Sasha Sökol aseguró que el proceso legal en contra de Luis de Llano Macedo continúa.

