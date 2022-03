Sasha Sökol rompe el silencio sobre su denuncia a Luis de Llano: "Lo único que hice fue contar la verdad" Tras un largo silencio luego de la declaración sobre abuso que sufrió por parte de Luis de Llano, Sasha Sökol habla por primera vez públicamente sobre este tema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 9 de marzo de 2022, Sasha Sökol dio a conocer que había sufrido abuso por parte de Luis de Llano Macedo cuando tenía 14 años. A partir de ese momento, una serie de polémicas surgieron alrededor de la cantante y el productor de televisión; mientras ambos se habían mantenido en silencio y alejados del ojo público. Ahora, la exintegrante de Timbiriche rompe el silencio y habla sobre su declaración. "Lo único que hice fue contar la verdad", advirtió Sökol a los medios de comunicación. "Estoy muy sacudida, muy conmovida con la reacción de solidaridad que he recibido. Y muy movida también por las personas que aún hoy, todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo. Mientras ese tipo de conductas sigan existiendo, se sigue normalizando algo que no es correcto. Y no para mí, para niños y niñas en el futuro". La intérprete de "Tengo miedo" aprovechó para mostrar su agradecimiento a todas las personas que le han dado su respaldo ante su importante revelación; incluyendo a Rebecca Jones, quien hace unos días, le envío un extenso mensaje de apoyo. Sasha Sökol Credit: Sasha Sökol Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Agradezco profundamente su gesto [de Rebecca Jones]; como agradezco el de todas las personas que han entendido como fue la situación", comentó. "No quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés y su solidaridad". Respecto a la posibilidad de que la también actriz lleve a cabo un proceso legal en contra de Luis de Llano, no lo descarta. De hecho, reveló que "estoy analizando todas mis opciones"; así que habrá que esperar para saber cuál será su decisión. Mientras tanto, Sasha Sökol viajó a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, junto a su pareja sentimental Alejandro Soberón.

