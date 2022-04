Sasha Sökol iniciará litigio legal contra Luis de Llano: "Pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral" Para Sasha Sökol el pronunciamiento de Luis de Llano Macedo, a quien acusa de abuso sexual cuando tenía 14 años, le ha parecido inadecuada y ahora responde asegurando que tomara fuertes medidas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 8 de marzo de 2022, Sasha Sökol dio a conocer que fue abusada por Luis de Llano Macedo cuando tenía 14 años. Hace unos días, el productor aseguró que "no he cometido delito alguno"; además, públicamente, se ha señalado a los padres de la cantante de ser culpables de lo que sufrió. Ante ello, la cantante ha vuelto a levantar la voz. "Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo. Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa", advirtió en sus cuentas de Instagram y Twitter. "Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue 'transparente'. Nada está más lejos de la verdad. ¿Transparencia? ¿Es en serio? Mis padres se enteraron de la relación dos años después de que ésta comenzara", aclaró. "Reitero, cuando inició yo tenía 14; cuando se enteraron me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?. Por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente a Luis de Llano. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso: falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza". La intérprete de "Siento" continuó. "Ella optó por encarar a Luis y él se comprometió a alejarse de mí. Inmediatamente me sacó de Timbiriche mandándome a un internado en el extranjero. Pero aún en Boston, Luis y yo seguimos hablando diario por teléfono y él procuró varios encuentros, nuevamente a espaldas de mis padres. ¿Cómo puede llamar 'transparente' a una relación que casi en su totalidad fue oculta?", advirtió. Luis de Llano y Sasha Sokol Credit: Medios y Media/Getty Images; Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quizá la imagen de este texto, que me escribió el 10 de marzo un amigo con quien compartí esa época, contextualice la edad que yo tenía: 'Todos estos años he conservado con asombro el recuerdo de algunas tardes en las que nos reuníamos contigo, en casa de Luis, en la calle de Mariscal, a ver capítulos de Mundo de Juguete comiendo galletas. ¡Eramos unos niños, carajo!'", relató. "¿Qué conduce a un menor de edad a tener relaciones sexuales con un adulto?" La también actriz aprovechó para explicar que el término Grooming "es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional, con el fin de abusar sexualmente de él", y siguió si extenso escrito. "Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo", explicó. "Cuando un menor siente mezcla de admiración y confianza ante un adulto, no se encienden sus alarmas internas. Por el contrario, agradece la atención que considera un regalo", agregó. "Al tratar de echarle la culpa a mi mamá, las personas que no pueden ver lo que no ven, simplemente diluyen la responsabilidad del único culpable. Y no hay nada que revictimice más a la víctima que mantener la impunidad del victimario". Sasha Sökol fue enfática y reveló que emprenderá acciones legales contra Luis de Llano. "En cuarenta años de carrera artística solamente en dos ocasiones he hablado de forma pública sobre mi vida privada y ambas, obedecen a la misma intención: generar conciencia sobre los riesgos que vivimos los jóvenes". "Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos", remarcó. "Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales".

