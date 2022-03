¡Famosas reaccionan a la terrible denuncia de Sasha Sökol contra Luis de Llano! Éstas fueron las primeras celebridades que reaccionaron sin dilación para mostrar su apoyo a la ex-Timbiriche, quien afirmó haber sido abusada por el productor Luis De Llano desde los 14 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la reciente confesión a corazón abierto de Sasha Sökol acerca de los presuntos abusos de Luis de Llano, quien trató de minimizar su pasada relación con la ex Timbiriche asegurando que su relación fue cosa de seis meses, la cantante expuso durísimas declaraciones: "abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad". Celebridades como Sandra Echeverria y Rebecca de Alba no se quedaron calladas ante el aterrador relato de lo que su colega vivió durante la infancia. "Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad", reveló. "Me costó mucho dejarlo; él era un hombre poderoso en la industria, mi representante y mi productor. Tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada", confesó entre otras intimidades de forma muy valiente. "¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme?" Sasha Sökol Credit: IG Sasha Sökol SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sandra Echeverria fue la primera en mostrar su apoyo total a la también actriz y cantante: "Estamos contigo y te abrazamos", escribió junto a unas manitas en oración y un corazón. También Rebecca de Alba no tardó en comentar bajo el mismo post: "¡Bravísima, cariño! Te quiero como siempre lo has sabido. 'La vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás', te admiro", dijo parafraseando una oración escrita por su amiga; Ana Brenda Contreras compartió un corazón morado en el feed en señal de apoyo. Sasha Sökol Credit: IG Sasha Sökol "Eres admirable", le alabó una usuaria. "Y ahora libre. Vergüenza el que es un ser horrible".

