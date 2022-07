Sasha revela que inició proceso legal contra Luis de Llano por abuso sexual: "Ya está notificado" Tras un largo silencio, Sasha Sokol revela que ya inició las acciones jurídicas en contra de Luis de Llano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 8 de marzo de 2022, Sasha Sokol sorprendió a propios y extraños al revelar públicamente que había sufrido abuso sexual por parte de Luis de Llano Macedo, con quien sostuvo una relación sentimental cuando tenía 14 años de edad, mientras el productor tenía 39. Tras su declaración, la cantante se ha mantenido hermética y en algún momento mencionó que, pese a que habían pasado muchos años de este hecho, autoridades mexicanas le habían ofrecido realizar acciones legales. La integrante de Timbiriche ahora revela que ya ha iniciado un proceso judicial en contra de su presunto agresor. "Hace un mes puse la demanda", reveló Sokol a los medios de comunicación. "Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más", reiteró. "Ya está ratificada, [Luis de Llano] ya está notificado; ya todo". La intérprete del tema "Rueda mi mente" también aclaró la razón de mantenerse en silencio sobre este asunto. "No he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron, pero [las acciones legales las realicé] totalmente", explicó. Respecto a los cuestionamientos sobre las declaraciones de Luis de Llano, quien niega por completo haber cometido un delito con ella, la también actriz prefirió no opinar al respecto. "No tengo nada más qué decir". Sasha Sokol y Luis de Llano Credit: Mezcalent; Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De lo que Sasha Sokol quiso hablar fue del fallecimiento de Susana Dosamantes, con quien trató por mucho años cuando estaba en el mencionado grupo musical al lado de Paulina Rubio. Confesó que no había podido asistir a la misa, pero trató de estar presente de manera simbólica. "Me hubiera encantando estar ahí con [Paulina], con Enrique, [Rubio], Luis [Rivas, esposo de Dosamantes]. Le mandé unas flores obviamente, le mandé mensajes. Estuvo muy presente cuando mi mamá falleció y pues son momentos duros, difíciles, dolorosos. Afortunadamente Paulina es una mujer muy fuerte y fue muy amada por Susana y creo que ella prefiere que Susana no sufra, que su enfermedad haya sido rápida y que esté en un mejor lugar", concluyó.

