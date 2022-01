Hijo de Shakira enloquece a los fanáticos al irrumpir en video de la cantante Uno de los hijos de Shakira se ha caracterizado por ser el más travieso y ahora lo demostró al aparecer de improviso mientras su famosa madre grababa un video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al parecer los hijos de Shakira le están robando notoriedad a su famosa madre porque cada vez que salen a la luz pública se convierten en motivo de festejo para los fanáticos de la cantante. Tal como ocurrió hace un día, cuando la intérprete de "Ojos así" decidió pasar un divertido momento con sus dos jovencitas primas y dejarlo grabado en video. Todas realizaban un baile y justo cuando dan la vuelta, aparece de improviso el hijo menor de la compositora colombiana, Sasha, haciendo una divertida señal que ocasionó la risa instantánea. Su otro hijo Milan, quien se encuentra detrás de las damiselas, también celebró divertido la travesura de su hermanito. "Esta es una coreografía que me enseñaron mis primitas, aunque no estoy segura de haberla aprendido muy bien", escribió Shakira para acompañar el audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Instagram. shakira bailando cancion de la guetto j balvin con sus hijos Credit: Shakira instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los seguidores de la también bailarina se pronunciaron ante este jocoso momento alabando la simpatía del chiquillo. "Jajaja, Sasha haciendo barra [broma]"; "Jaja, los niños robando cámara"; "¡Justo a tiempo! Muy bien sincronizado esta ese muñeco"; "¿Qué dice el pequeño Sasha en el medio?"; "Sasha mi religión"; "La forma en que Sasha apareció de la nada, jajaja"; "Me encanta"; "¡¡Amo el cameo de Sasha!!", y "Jaja, el peque", fueron algunos de los comentarios. Se puede notar que Shakira está atravesando por un buen momento personal y profesional. De hecho, hace unos días, posteó una imágenes al lado de su pareja sentimental Gerard Piqué, donde se muestra lo bien que se llevan.

