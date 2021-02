Close

¡Supergirl será latina! Sasha Calle es la elegida Sasha Calle se convierte en la primera superheroína latina para cine del universo DC comics. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir nCada vez es más notoria la influencia que la comunidad hispana tiene en Estados Unidos y Hollywood lo tiene muy claro. Ahora, no solo Salma Hayek y Yara Flor encabezan proyectos como sus heroínas en cine y televisión, respectivamente; ahora, Sasha Calle se une a la lista de los latinos que ocupan un plan estelar en el mundo de las adaptaciones de los cómics a la pantalla grande y se convertirá, nada más y nada menos, en Supergirl de DC Comics. "Todavía estoy en shock. Estoy empezando a llorar mientras escribo esto porque sé que soy yo en ese video, pero todavía no me lo puedo creer", advirtió Calle en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "¿Una latina superhéroe? ¿En qué planeta? Pues en este planeta. Que alegría y que orgullo. Mamá, gracias por tu esfuerzo, por criarme solita y con mucho amor. Te adoro con todo lo que tengo. Eres un ejemplo de superheroína". La actriz se pondrá el traje de la famosa superheroína para la versión cinematográfica de The Flash, que será estelarizada por Ezra Miller. Fue el propio director de esta cinta, Andrés Muschietti, quien le dio la noticia, durante una reunión virtual que más tarde fue compartida por él. Image zoom Credit: Sasha Calle Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Vi más de cuatrocientas audiciones", explicó Muschietti al medio estadounidense Deadline. "El grupo de talentos fue realmente asombroso y fue muy difícil tomar una decisión, pero finalmente encontramos una actriz que estaba destinada a interpretar este papel". Por su parte, Melissa Benoist, quien interpretó a Supergirl en la serie homónima para televisión, le envío sus mejores deseos a Sasha Calle. "Si chica, puedes volar! Bienvenida al universo DC. No puedo esperar a verte como Supergirl", el mundo necesita tantas Supergirl como se pueda", escribió Benoits en la misma red social.

