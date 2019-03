Sasha aclara que no existe rivalidad entre Paulina Rubio y Thalía

Sasha, Benny, Erik, Alix, Mariana y Diego anunciaron el reencuentro del grupo Timbiriche con la gira “Juntos”, para celebrar sus 35 años de vida en las principales ciudades de México. Y aunque Paulina Rubio no los acompañará debido a que no pudieron cuadrar las agendas, el grupo dejó abierta la posibilidad de que se sumen algunos ex integrantes en cualquier fecha; además, aclararon que no existe rivalidad entre “La Chica Dorada” y Thalía.

“Supe que tuvieron un altercado justo cuando tenían 17 años y ¡qué bárbaro!, ¡cómo lo han hecho durar ustedes!, y según yo ‘amor y paz’, yo cuando las he visto juntas se tiran buen rollo. No sé si es esta idea como de la nostalgia, que no nada más es hacia la música, sino a esas notas que sucedieron en 1987, pero jamás han tenido, ninguna de las dos, que si una está la otra no esté, eso no es cierto. Ojalá puedan estar las dos en el escenario y ojalá nosotros y nuestra música, que también es de ellas, sea el puente y el vehículo para que eso suceda”, expresó Sasha a MezcalTV.

Este nuevo reencuentro de la agrupación fundada en 1982 prometen la esencia de los integrantes, pero con una carga de renovación gracias a la experiencia adquirida.

Mezcalent

“Regresan junto con nosotros muchas de las vibras, de las historias, de las virtudes o defectos que teníamos desde muy pequeños. Sin duda, ese es uno de los grandes elementos que tiene este grupo, y es que no nos molesta mostrar nuestra transparencia, la parte humana de quiénes somos, no hay una pose, no hemos hecho nuestra carrera a través de ese tipo de herramienta”, señaló Benny Ibarra. “Es salir con una versión distinta, mejorada, por qué no decir ‘le hemos apostado, le hemos estudiado’, le hemos metido mucha energía para ser mejores artistas hoy de lo que éramos diez años atrás”.

Por su parte, Erik Rubín contó cómo fue que malinterpretaron sus palabras asegurando que él había confirmado que Paulina estaba embarazada.

“Paulina me habló y me dijo “¡ya la cagaste!”, indicó entre risas. “Llegué a una rueda de prensa, en un evento de una obra de teatro y lo primero que me dicen es ‘¿qué opinas de que Paulina Rubio está embarazada?’. Era un grupo grande y yo: ‘¡qué felicidad, qué bendición, qué buena onda!’. En cuanto terminamos de hacer estas entrevistas, Andrea y las niñas avanzaron un poco y una de las periodistas me invitó a regresar con ella para hacerme otras preguntas, y entre ellas dijo ‘¿Paulina va a estar en el reencuentro?’, y mi respuesta fue ‘Paulina está embarazada’, y eso fue lo que usaron”.