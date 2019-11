Sarita Sosa reacciona a supuestas acusaciones de su hermano. ¿Se hizo cirugías? Sosa tuvo que hacer frente a los rumores que indicaban que se había realizado cirugías, presuntamente con el dinero de su padre. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sarita Sosa no sale de una controversia para entrar en otra. La hija menor de José José se encuentra en medio de polémicas desde el fallecimiento de su progenitor por el enfrentamiento con sus hermanos, Marysol y José Joel, quienes aseguran que Sosa no quiso revelar dónde están los restos de su padre. En esta ocasión, Sosa tuvo que hacer frente a los rumores que indicaban que se había realizado cirugías, presuntamente con el dinero de su padre. El medio hermano de Sarita, José Joel, aseguró a una revista de espectáculos que ella se hizo unos "arreglitos". "Me contaron que se dieron el lujo de hacerse operaciones estéticas; ella se operó la nariz y Yimmy se puso pompas… ¿cómo para qué?, pero, en fin, solo ellos saben". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images Sarita tuvo que defenderse una vez más de las acusaciones de su hermano. "Es cómico sí, es cómico, pero no es cierto para nada, para nada", expresó también su esposo, quien la acompañó al concierto de Marc Anthony el pasado 23 de noviembre, en el que el salsero recibió críticas por publicar una imagen con Sarita. Image zoom Instagram/ Sara Sosa El esposo de Sarita, Yimmy Ortiz, quien es su compañero inseparable, también estuvo en la entrevista. Ortiz se limitó a responder a la pregunta sobre el testamento del Príncipe de la Canción: ¿cómo va el proceso? con: "¿por qué me preguntan eso? Yo tampoco sé". Image zoom Instagram/ Sara Sosa Un gran dolor vivió México tras darse a conocer la muerte de José José el 29 de septiembre. Uno de los cantantes icónicos de ese país falleció luego de atravesar un problema de salud con el que lidió por varios años. Advertisement

