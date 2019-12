Sarita Sosa, la hija menor de José José, hace su debut como cantante Sarita Sosa debuta como cantante. Mira a la hija menor del fallecido Príncipe de la Canción probar su talento cantando. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sarita Sosa hizo su debut como cantante en Al Rojo Vivo (Telemundo). La hija menor de José José cantó el tema navideño “Have Yourself a Merry Little Christmas”. También mandó un mensaje a sus hermanos José Joel y Marysol Sosa, con quienes ha tenido desacuerdos tras el fallecimiento del Príncipe de la Canción el 28 de septiembre tras batallar contra el cáncer de páncreas. “Los amo, ellos saben eso. Yo siempre estoy aquí”, dijo la joven de 24 años, quien sigue los pasos de su padre. Sarita aseguró que verla debutando como cantante era el mayor deseo de José José y fue su última voluntad. Los hermanos mayores —fruto del matrimonio del cantante con la actriz Anel Noreña— acusaron a Sarita —hija de la viuda de José José, Sara Salazar— de no permitirles ver el cuerpo de su padre. “Obviamente hay situaciones, pero siempre voy a desearles lo mejor”, aseguró ella. Acompañada de su esposo Yimmy Ortiz y su madre, habló sobre las críticas que han recibido ella y su madre. “Todo es muy reciente. Ellos sufrieron con nosotros. Tenemos que tranquilizarnos, calmarnos”, dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Sara Salazar agradeció al pueblo mexicano por el amor que le expresaron a su esposo durante los multitudinarios actos funerarios en la Ciudad de México. También pidió respeto para ella y su hija Sarita, a quienes algunos han culpado de separar a José José de sus hijos mayores. “Los hijos tenemos la responsabilidad de que la música [de papá] nunca muera”, dijo Sarita, apoyando también los proyectos musicales de sus hermanos. “¿Quién mejor de los hijos que lo canten?” Image zoom Fue por “razones personales,” según las Saras, que José José decidió tomar distancia de sus hijos mayores, quienes, según ellas, no quiso que lo visitaran en Miami en el año y medio antes a su muerte. Sobre sus planes futuros como cantante, la joven aseguró: “Todo tiene que ir en el tiempo de Dios”. Advertisement

