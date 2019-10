Sarita Salazar le deja las cosas claras a Anel Noreña, la exesposa de José José, tras su protagonismo en el funeral del cantante Este ha sido el mensaje que la esposa del cantante le ha mandado a la que fuera su exmujer Anel Noreña por querer ser el centro de todas las miradas en la despedida de José José en México. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Oh, oh. Tensión entre las dos mujeres más importantes en la vida sentimental de José José. Durante el funeral del cantante en México, su exesposa Anel Noreña escribió una bonita dedicatoria al padre de sus hijos, José Joel y Marysol, donde confesaba que fue el amor de su vida. Además, quiso mandarle un mensaje muy especial allá donde se encuentre. “Espérame en el cielo”, escribió para sorpresa de muchos. De las primeras en reaccionar ha sido Sarita Salazar, su última esposa, quien a través de un amigo ha mandado un mensaje directo a Anel donde deja claro quién ha sido el verdadero amor del artista. “Ella está tranquila y dice que no se preocupe el pueblo por este protagonismo de esta señora porque ella está confiada, está tranquila en su casa y ella fue quien tuvo el amor verdadero de José José por más de un cuarto de siglo”, expresó Luis Ernesto Berrios, amigo personal de la familia. “No hay por qué estar enojada ni disgustada porque José José es más grande que eso y a su partida, a este homenaje y el honor que hay que darle no puede restarle méritos cosas superfluas que no tienen nada que ver”, ha expresado el amigo de la viuda. Image zoom Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, contó que durante todo el día en que se llevaron a cabo los homenajes en México en la Basílica de Guadalupe, el palacio de Bellas Artes y la Colonia Clavería, desde Miami las dos Saritas no se despegaron del televisor pendientes de todo lo que acontecía, muy emocionadas por tanto amor recibido. “Están bien alegres y felices. Tienen emociones encontradas. Lloran, se ríen y se alegran de todo lo pasado y se excusan con los medios de no comparecer porque están muy afectados”, ha continuado. Unas palabras conciliadoras pero directas con las que Sarita ha aclarado cuál es el lugar que ella ocupa. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Sarita Salazar le deja las cosas claras a Anel Noreña, la exesposa de José José, tras su protagonismo en el funeral del cantante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.