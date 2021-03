La tragedia familiar de Sarah Mintz La prima de la retirada actriz colombiana –antes conocida como Maritza Rodríguez– perdió este jueves la vida en su Colombia natal víctima de la delincuencia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sarah Mintz –antes conocida como Maritza Rodríguez– se mantiene alejada desde hace varios años del mundo de la actuación, pero no de la vida pública. La retirada actriz colombiana sigue manteniendo contacto con sus fans a través de las redes sociales, donde comparte imágenes y vídeos de su nueva vida como ama de casa y coach de vida. Este jueves, sin embargo, la que fuera villana de exitosas telenovelas de Telemundo como Perro amor, El rostro de Analía y Marido en alquiler acudió a su cuenta de Instagram para despedirse con un emotivo mensaje de su prima, Claudia Rodríguez, quien fue asesinada. "Gracias, gracias, gracias por todo lo vivido mi prima del alma. Solo Dios sabe cómo, cuándo y dónde uno llega a este mundo y de la misma forma cuándo uno se va, así que el mérito de haber sido tu prima en este viaje de vida fue un mérito grande", comenzó escribiendo. "El compartir, el amor incondicional y tu risa fue el mejor aprendizaje que nos diste. Te amo y llevaré siempre en mi corazón", agregó la también protagonista de Silvana sin lana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la exactriz no dio a conocer la causa del fallecimiento de su prima, varios medios de comunicación colombianos reportaron el día de ayer el asesinato de la mujer. La víctima, según informó RCN Radio, se encontraba hablando por su teléfono móvil cuando fue abordada por delincuentes en moto que trataron de robarle su dispositivo. "La mujer reaccionó y empezó a gritar y el hombre le disparó a la altura de la cabeza", se puede leer en la nota que publicó el reconocido medio de comunicación colombiano. "Duele mucho y el vacío de mi primera es grande", reconoció Sarah.

