Sarah Mintz: "Mi forma de vestir no me encadena, me libera" La exactriz de telenovelas, convertida desde hace varios años al judaísmo ortodoxo, ha sido criticada en las redes sociales por su forma de vestir. La ahora coach espiritual ha explicado a sus seguidores el significado que tiene el "recato" en su vida. Sarah Mintz Sarah Mintz en 2016 en una alfombra roja; Sarah Mintz ahora | Credit: Mezcalent; Instagram Sarah Mintz Sarah Mintz –antes Maritza Rodríguez– ha sido muy cuestionada en las redes sociales tras su conversión años atrás al judaísmo ortodoxo. La que fuera villana de exitosas telenovelas como El rostro de Analía y Marido en alquiler no solo se alejó del medio artístico, sino que se fue a vivir a Israel, donde lleva una vida acorde a la cultura del pueblo judío. De lucir su cabello natural y vestidos con escote en importantes alfombras rojas, Sarah ha pasado a usar pelucas y prendas que cubren por completo su cuerpo. Un detalle que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores y por el que ha sido objeto de críticas. "Desde que yo volví a conectar con las raíces de mi judaísmo cuando mi Neshamá descubrió que es una Neshamá y yo empecé a vestirme distinto empecé a recibir muchos comentarios de que 'por qué perdí mi esencia, por qué me visto como una monja, que estoy fuera de moda, que si tanto trapero encima'", reconoció este martes desde su perfil de Instagram. "Y la otra que me dicen es que por qué estoy tan oprimida, que pobrecita ella que no es feliz'". Sarah Mintz Sarah Mintz en Israel | Credit: Instagram Sarah Mintz Nada más lejos de la realidad. Si alguien se siente feliz y plena con su vida esa es Sarah. El extalento de Telemundo, quien está casada con el ejecutivo de televisión Joshua Mintz y tiene dos hijos, explicó a sus seguidores el significado que tiene el "recato" en su vida. Sarah Mintz Sarah Mintz en Israel | Credit: Instagram Sarah Mintz "El Tzniut no es simplemente cubrirse, es realmente revelarse porque vestirse con recato le permite al otro verse a uno realmente lo que es uno por dentro, cuál es realmente tu esencia", aseveró. "Yo no necesito mostrar mi piel para sacar a relucir lo que realmente soy. Soy más que un cuerpo, soy una Neshamá". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y también hay que entender un poco por qué tenemos un cuerpo en este mundo, por qué el alma necesita el cuerpo y por qué el cuerpo le obedece al alma", continuó. "En este mundo físico nosotros tenemos que hacer un trabajo muy específico con el cuerpo, lo tenemos que santificar también porque el cuerpo no es cualquier cosa, el cuerpo también es muy elevado".

