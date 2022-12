"Yo no podría dejar mi profesión por una religión": compañeras cuestionan decisiones de vida de Sarah Mintz en reality La nueva vida de Maritza Rodríguez, hoy conocida como Sarah Mintz tras su conversión al judaísmo ortodoxo, ha despertado la curiosidad de sus compañeras en el reality show Secretos de villanas (Canela TV). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las vacaciones de Gaby Spanic, Cynthia Klitbo, Sarah Mintz, Geraldine Bazán, Aylín Mujica y Sabine Moussier en Secretos de villanas (Canela TV) siguen dando mucho de qué hablar. Como era de esperarse, la nueva vida de Maritza Rodríguez, hoy conocida como Sarah Mintz tras su conversión al judaísmo ortodoxo, no tardó en despertar la curiosidad de sus compañeras, quienes le preguntaron al respecto en el episodio más reciente del reality show. "¿Tu forma de hacer el amor con Joshua cambió a partir de que te convertiste?", quiso saber Sabine. "Dentro del judaísmo obviamente la parte íntima es muy importante porque de ahí nace vida, pero sí hay ciertas reglas que dan mucho valor a la mujer. Sí hay una diferencia en la intimidad de una persona que guarda los preceptos, así como hay reglas de comer Kosher, la intimidad también tiene. ¿Y qué crea? Obviamente una unión mucho más, primero espiritual y luego física", explicó la que fuera villana de exitosas telenovelas como Marido en alquiler y Acorralada. Klitbo encaminó su pregunta hacia otro aspecto de la religión. "Como en todas las religiones también existe el machismo y tanto en la religión católica como en la judía están escritas… ¿El respeto a cuando naces de un vientre judío a cuando no hace mucha diferencia? Y la segunda pregunta es si tú tienes por religión es también por lo que la mujer debe ser sumisa". "Primero sumisión no puede existir dentro del judaísmo, no existe", dejó claro Sarah. "A ver, la última creación fue la mujer, la mujer está considerada en el judaísmo como el ser más elevado… Hay falta de información, pero esta mirada de que la mujer está sometida cuando uno decide vivir…". "No", la interrumpió Klitbo, "lo que digo es que desde cómo está marcada la religión así está, no es que la someta el marido". Cynthia Klitbo Cynthia Klitbo en Secretos de villanas (Canela TV) | Credit: Canela TV Los cuestionamientos de la actriz no cesaron ahí. "Yo no podría dejar mi profesión por mi religión", comentó Klitbo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sarah Mintz Sarah Mintz en Secretos de villanas (Canela TV) | Credit: Canela TV "Yo no sentí que dejé… Eso es otro punto. Yo no dejé mi profesión por una religión", subrayó la exprotagonista de telenovelas. "Elegí qué quería yo más en mi vida, yo dije 'quiero vivir una vida judía, quiero darle a mis hijos una vida religiosa' y todo se juntó y dije 'vamos a vivir a Israel, quiero tener el lujo así como puedo tener el lujo de comprarme estos aretes, quiero tener el lujo… Estoy ahorita absolutamente feliz porque veo crecer a mis hijos, como soñé alguna vez decir 'guau así como mi mamá estuvo ahí para nosotros, yo también lo estoy haciendo'". Secretos de villanas se puede ver gratis a través del app Canela TV.

