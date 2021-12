Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis se pronuncian sobre las acusaciones de agresión sexual de Chris Noth Tres mujeres han presentado acusaciones de agresión sexual contra Chris Noth, quien las ha negado. Sus compañeras de elenco en Sex and the City se pronuncian al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon & Kristin Davis Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon & Kristin Davis | Credit: (Photo by James Devaney/GC Images) Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis rompieron su silencio después de que su coprotagonista Chris Noth fuera acusado de agredir sexualmente a varias mujeres. "Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth", escribieron las actrices de Sex and the City en un comunicado conjunto compartido en las redes sociales el lunes. La declaración continuó: "Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello". Statement Sex and The City Statement Sex and The City | Credit: Twitter En una historia publicada la semana pasada, dos mujeres lo acusaron de agredirlas sexualmente, y ambas compartieron relatos similares a The Hollywood Reporter. Según una mujer, que habló bajo el seudónimo de Zoe, el actor presuntamente la violó en un apartamento de Los Ángeles en 2004. Ella afirmó que se conocieron en una firma de alto perfil en Los Ángeles con vínculos con celebridades como Noth. Otra mujer, usando el seudónimo de Lily, afirmó que Noth la invitó a su apartamento en la ciudad de Nueva York en 2015 después de cenar y tomar algo. Lily, que tenía 25 años en ese momento, dijo que conoció al ex alumno de The Good Wife mientras trabajaba como mesera en un club nocturno local. En un comunicado anterior, Noth, quien ha estado casado con Tara Wilson desde 2012, negó las acusaciones y calificó ambas situaciones de "consensuales". Chris Noth Chris Noth | Credit: (Photo by Michael Loccisano/WireImage) "Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas", dijo. "Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No lo sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sé esto: no agredí a estas mujeres ". El viernes pasado, una tercera mujer se presentó con acusaciones de agresión sexual contra Noth. En un informe publicado por el Daily Beast, una mujer que deseaba permanecer en el anonimato pero usaba el seudónimo Ava, le dijo al medio que cuando tenía 18 años, Noth la había agredido sexualmente mientras trabajaba en un restaurante de la ciudad de Nueva York en 2010. El actor también negó el relato de la tercera mujer en un comunicado. "La historia es una fabricación completa, y los supuestos relatos detallados a lo largo se leen como una pieza de mala ficción", dijo un representante de Noth. "Como dijo Chris ayer, ha cruzado esa línea y nunca la cruzaría". También el lunes, Universal Television y CBS confirmaron que Noth ya no filmará episodios de The Equalizer. No se verá nada en un próximo episodio que ya ha sido filmado, así como en futuras repeticiones de episodios que ya se han emitido. Cuando surgieron las noticias de las acusaciones, Noth y su agencia de talentos se separaron. El viernes pasado, PEOPLE confirmó que A3 Artists Agency no trabaja más con el actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si usted o alguien que conoce ha sido agredido sexualmente, comuníquese con la línea directa nacional de agresión sexual al 1-800-656-HOPE (4673) o visite rainn.org.

