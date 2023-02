Estrella de reality pierde a su bebé recién nacido: "Nunca entenderemos esta crueldad" Sarah Herron, de The Bachelor, y su marido compartieron la dolorosa noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La participante del famoso reality, The Bachelor, conocida por su entusiasmo y motivación a pesar de faltarle parte de su brazo, comunicaba una triste noticia. Sarah Herron y su esposo Dylan sufrieron la dolorosa pérdida de su recién nacido, un bebé prematuro al que llamaron Oliver. El pequeño partía poco después de que Sarah, de 36 años, diera a luz en su 24 semana de embarazo. La mamá daba todos los detalles en un post conmovedor en Instagram. "Falleció en los brazos de su padre poco después. No hay palabras que describan la magnitud de dolor que estamos sintiendo. Es hermoso a la vez que trágico. Tenía mi nariz y la boquita de su padre, además de unos dedos muy largos", escribió. El pequeño Oliver, que llegaba a travé de fertilización In Vitro, "enfrentó muchos desafíos y luchó todo y más para llegar hasta aquí, pero los poderes superiores tenían otros planes para nosotros tres", prosigue su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el carrusel de imágenes compartidas en redes, no solo incluye la de su bebé, sino también algunos de los momentos más entrañables durante el embarazo, una de las vivencias más felices e inolvidables de su vida. A pesar del gran dolor, Sarah destacó lo que aprendió del pequeño y lo que absorbe de esta dura experiencia. "Nuestro tiempo juntos fue corto, pero estamos agradecidos de los días que Oliver estuvo en mi barriguita. Nos ha enseñado tanto sobre la integridad de la vida, el amor y la muerte. Oliver llenó nuestro hogar y nuestros corazones con tanto amor y, lo más importante, optimismo... Su legado siempre será más grande que la vida para nosotros", añadió. Durante su embarazo, la mamá destaca haber nadado juntos con tortugas, disfrutado de la comida de su papá que cocinaba para ellos y haber sentido su compañía en momentos tan difíciles como el de la ruptura de su rodilla. "Nunca entenderemos la crueldad de todo esto, pero, a través de la oscuridad, Oliver es pura luz. Te amamos tanto, hijo. Tu lugar nunca será reemplazado. Eres perfecto y maravilloso", concluye el sentido escrito.

