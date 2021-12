Sarah Ferguson habla sobre la "felicidad" del príncipe Harry con Meghan Markle y lo que diría Diana "Me encanta ver a ese niño que lloró en el funeral tener ahora felicidad", dijo Sarah Ferguson. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Diana, Princess of Wales ,and Sarah, Duchess of York, and Prince Harry Diana, Princess of Wales ,and Sarah, Duchess of York, and Prince Harry | Credit: Photo by Julian Parker/UK Press via Getty Images Sarah Ferguson ha hablado en público sobre la "felicidad" del príncipe Harry con Meghan Markle y comparte lo que cree que su difunta madre, la princesa Diana, diría sobre su hijo hoy. Durante una aparición en el programa de entrevistas italiano, Porta a Porta, se le preguntó a la duquesa de York sobre el duque y la duquesa de Sussex, quienes se mudaron a California el año pasado después de retirarse como miembros de la realeza. "Lo más importante, y sé que Diana, si estuviera aquí, diría eso, es que son felices. Y ella lo hace feliz a él. Y me encanta ver a ese niño que lloró en el funeral tener ahora felicidad", dijo Ferguson, de 62 años, refiriéndose al sombrío momento en que Harry caminó detrás del ataúd de su madre durante su procesión fúnebre en 1997. Diana y Sarah se conocieron cuando eran adolescentes, y fue Diana quien le presentó a su amiga Sarah a su ahora exmarido, el príncipe Andrés, el hermano menor del esposo de Diana, el príncipe Carlos. "Éramos mejores amigas desde que ella tenía 14 años y yo 15", le dijo anteriormente a People la duquesa, quien cariñosamente llamaba a Diana "Duch". Diana, Princess of Wales (1961 - 1997) with Sarah Ferguson Diana, Princess of Wales (1961 - 1997) with Sarah Ferguson | Credit: Photo by Georges De Keerle/Getty Images Sarah dijo que su amiga de la infancia estaría llena de orgullo por los hombres en los que se han convertido sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry, junto con las mujeres que son sus parejas. "Ella estaría muy orgullosa de sus hijos y sus esposas", dijo la duquesa de York a PEOPLE en exclusiva. "Y ella sería como yo, obsesionada con sus nietos. Porque eso es lo que amaba". Cerca de las hijas de la duquesa, la princesa Eugenia, de 31 años, y la princesa Beatriz, de 33, Diana "adoraba a mis niñas. Adoraba a los niños. Este sería su refugio. Su paraíso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si estuviera sentada conmigo en este momento, sé que diría: 'Estoy muy orgullosa de mis dos hijos y de las maravillosas esposas que han elegido'", dice sobre los hijos de Diana, el príncipe William, de 39 años, y el príncipe Harry, 36, junto con Kate Middleton, 39, y Meghan Markle, 39. "Porque cada una tiene su propia voz".

