Fanáticos de José José reprueban homenaje programado por su hija Sara Sosa La hija menor del Príncipe de la canción anunció que rendirá tributo a su progenitor y las reacciones de algunos fanáticos no se hicieron esperar.



Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde la muerte de José José en septiembre del 2019, su hija Sara Sosa ha estado en la mirilla de los fanáticos del cantante y su anuncio que ofrecerá un concierto virtual como tributo a su padre provocó que muchos reprobaran sus planes. La semana pasada, Sosa compartió que el próximo 21 de junio rendirá homenaje a su fallecido padre a través de sus redes sociales, como parte de sus presentaciones musicales. El anuncio causó la indignación de algunos cibernautas que continúan expresándose en contra de la hija menor del Príncipe de la canción. “Ridícula, ya se te acabó el dinero”, escribió una usuaria. “Pobre mujer, ¡no tiene vergüenza! Todo lo que le hizo a nuestro príncipe”, expresó otra cibernáuta. Pese a los comentarios negativos, Sosa ha acumulado una base de fanáticos que esperan este tributo y le han demostrado su apoyo a capa y espada. “No pares, sigue adelante que tu papi donde quiera que esté estará feliz, feliz”, la animó una seguidora. “Sigue con tus anhelos, sigue, sigue”, escribió otra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hija menor del cantante se ganó la crítica de los fanáticos de su padre tras negarse a que él fuera velado de cuerpo presente y optara por cremar sus restos. Sus cenizas fueron divididas entre ella y sus medio hermanos, José Joel y Marysol. En los dimes y diretes que surgieron tras la muerte de José José, José Joel y Marysol aseguraron que Sosa y su madre se habían interpuesto en su relación con el cantante. Desde la muerte de José José, los hermanos han llevado una relación distante entre amenazas de demandas y otros desencuentros legales por la herencia y el legado del legendario intérprete de "El triste".

