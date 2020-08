Así celebró Sara Sosa, la hija menor de José José, el cumpleaños de la pequeña Belén Luego de estar ausente de las redes sociales varios meses, la cantante finalmente reapareció con este adorable mensaje para su hija en su tercer cumpleaños. ¡Mira el video aquí! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de una ausencia de varios de meses de las redes, la hija menor del desaparecido cantautor mexicano José José, Sara Sosa Salazar, reapareció en Instagram para celebrar el tercer cumpleaños de su hija, Belén. La cantante compartió un adorable mensaje para la festejada junto a fotografía familiar con su esposo Yimmy Ortíz y su pequeña, todos vestidos de gala. “Feliz cumpleaños princesa Belén. Eres la bendición más grande en nuestras vidas. Gracias por ser nuestra luz y por siempre regalarnos tu mejor sonrisa. Nunca cambies beba. Te amamos”, escribió. Sosa también colgó un video en su canal de YouTube en el que compartió fotos inéditas de algunos momentos especiales que vivió en familia junto a su fallecido padre. Image zoom Youtube / Sara Soa En el clip de poco más de 4 minutos, la hija del Príncipe de la Canción reveló íntimos momentos, como parte del nacimiento de su pequeña y la celebración su primer año junto a sus familiares, en la que se encontraba el intérprete de “Lo pasado, pasado”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También, los seguidores pueden apreciar el talento para la música que heredó la niña, ya que se la ve cantando con un micrófono, tocando el piano, la guitarra, la batería e, incluso, bailando. Image zoom Youtube / Sara Sosa Las imágenes del Príncipe han despertado particularmente ternura entre los usuarios de las redes. En un segmento del video, el cantante juega con su nieta en el interior de un vehículo. Image zoom Youtube / Sara Sosa La reacción de los internautas no se hizo esperar. “Parece que hay una nueva amante de la música en la familia, muchas felicidades para esa muñeca hoy y siempre bendiciones”; “Tal parece que también le va a gustar la música, lo trae en los genes. Miles de bendiciones para ti y tu familia Sarita”, dijeron algunos usuarios.

