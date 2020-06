Sarita Sosa publica fotos inéditas de su papá José José durante concierto virtual Las imágenes que reveló en el Día de los Padres incluyeron momentos compartidos en su boda y en un escenario. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La hija menor de la desaparecida leyenda de la música José José, Sarita Sosa, rindió un homenaje a su padre y abrió el baúl de los recuerdos para revelar imágenes inéditas de ambos compartiendo inovidables momentos. Este pasado fin de semana, Sosa, de 25 años, organizó un concierto virtual para El príncipe de la canción a través de su canal de YouTube. En el mismo, una visiblemente emocionada Sosa compartió que el domingo fue el primer Día del Padre que estuvo sin su papá. “Feliz Día del Padre, hoy es un día especial para nosotros, pero a la vez algo muy triste. Es el primer Día del Padre sin mi papá José José y queríamos hacer un pequeño homenaje intimo a él para que podamos recordarlo no sólo al artista, sino también al papá y al amigo”, dijo Sosa durante su concierto. La hija del intérprete de “La nave del olvido” incluyó en su repertorio canciones como “El triste” y “Contigo en la distancia” mientras fotografías de ella bailando junto a su papá el día de su boda y compartiendo escenario cuando era apenas una niña se proyectaban en pantalla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Youtube / Sarita Sosa Image zoom Youtube / Sarita Sosa La cantante había publicado previamente en su cuenta de Instagram una serie de videos en los que anunció el concierto en memoria del intérprete de lo “Pasado, pasado”. En esa misma cuenta también agradeció a la banda que la acompañó, así como a un grupo de mariachis y al rapero Noé por haber hecho posible el encuentro musical. Al inicio del concierto, la joven tocó el piano y cantó una canción de su autoría. "Pasan las horas, pasan los días, calienta el sol, pero tus manos ya son frías. Entran y salen, solo me miran, con una cara que me cae todo encima", cantó esta. "Y no sé qué hacer, siento que yo voy a enloquecer aquí, sin tu amor aquí". Vean el homenaje completo aquí:

