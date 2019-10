Sara Sosa, hija de José José, no impresionó a Ricky Martin y Yuri cuando pasó por La Voz México Sara Sosa, la hija menor de José José y quien dice que su padre la animó a cantar, audición sin éxito hace unos años en el concurso La Voz México. Mira quién eran los jueces. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A tan sólo horas de la muerte de José José, su hija menor Sara Sosa aseguró que la última voluntad del Príncipe de la Canción era que lanzara una carrera como solista. Tal declaración generó no solo el asombro de sus medios hermanos, José Joel y Marysol, sino las críticas de los fanáticos del intérprete que lloraban la muerte de su ídolo. Aunque no se sabe si Sarita, como la llaman de cariño, vaya a cumplir el deseo de su padre, sí que a través de los años lo ha intentado. La prensa mexicana ha recordado estos días que Sarita audicionó hace alrededor de cinco años atrás en la cuarta temporada del concurso La Voz México frente al exigente jurado compuesto en ese entonces por Ricky Martin, Laura Pausini, Yuriy Julión Alvarez. La joven no logró impresionar a los jueces, que le negaron la entrada al popular programa. Meses después, Sara compartió un vídeo en su cuenta de YouTube interpretando a capella el tema Deliver Us, de la cinta El príncipe de Egipto. El vídeo cuenta con alrededor de 165,000 reproducciones, que desde la muerte de José José ha acumulado decenas de comentarios negativos por parte de los cibernautas que no le auguran el éxito como cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde hace tiempo, Sarita ha expresado su gusto por la música y en junio aseguró que hace años canta en diferentes iglesias. “Desde hace muchos años estoy cantando en iglesias, pero nunca he compartido nada”, escribió junto a un vídeo en su cuenta de Instagram. El año pasado, aprovechó su visita al programa Suelta la sopa (Telemundo) junto a sus hermanos para demostrar su talento interpretando “El triste”, tema que catapultó a la fama a su padre. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Sara Sosa, hija de José José, no impresionó a Ricky Martin y Yuri cuando pasó por La Voz México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.