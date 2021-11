Sara Ramírez reflexiona sobre su innovador rol en Grey's Anatomy: "Nunca me había visto representada"

| Credit: (Photo by Theo Wargo/Getty Images for VH1 Trailblazer Honors)

Sara Ramírez ha reflexionando sobre su papel en Grey's Anatomy.

Ramírez, de 46 años y que se considera de género no binario, interpretó durante 11 temporadas a la Dra. Callie Torres, una mujer bisexual, en 239 episodios del popular drama médico, lo que convierte a Callie en el personaje LGBTQ de mayor duración en la historia de la televisión, según Out Magazine.

Durante una entrevista reciente con la publicación, Ramírez dijo que el rol no solo tuvo un impacto en la comunidad LBGTQ en su conjunto, sino también en su propia autocomprensión.

"Antes de Callie Torres, nunca me había visto representada en televisión", le dijeron a Out. "Había tanto que no sabía que no sabía. Así que me he puesto al día conmigo mismo de muchas maneras".

Ramírez salió de Grey's Anatomy en 2016, apareciendo por última vez en el final de la temporada 12.

Si bien la serie de Shonda Rhimes marcó la primera vez que Ramírez hizo historia en la pantalla, no sería la última. Desde entonces se han convertido en una destacada defensora de los derechos LGBTQ y luego interpretaron el papel bisexual y no binario de Kat Sandoval en el drama de CBS Madam Secretary.

ABC's "Grey's Anatomy" - Season Eleven ABC's "Grey's Anatomy" - Season Eleven | Credit: (Adam Taylor/Walt Disney Television via Getty Images via Getty Images)

Ahora, están listos para aparecer en la nueva versión de Sex and the City como Che Díaz, un comediante queer y presentador de podcasts no binario. El rol marcará el primer carácter no binario en el canon SATC.

Ramírez dijo a Out que esperan seguir asumiendo roles que amplíen la representación en pantalla, asegurándose de que el público de todas las edades pueda verse reflejado en los personajes que interpretan.

"Si podemos generar conversaciones nuevas y frescas en espacios que normalmente no estarían involucrados en esas conversaciones, creo que la visibilidad puede cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo", dijeron.

HBO Max anunció que Ramírez se uniría a And Just Like That en mayo.

"Che es una gran presencia con un gran corazón cuyo escandaloso sentido del humor y progresiva visión humana de los roles de género los ha hecho a ellos y a su podcast muy populares", dice la descripción del personaje.