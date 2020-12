Close

¡Al mal tiempo, buena cara! ¡Sara Maldonado recupera la sonrisa después de las lágrimas! Mostrando su espectacular figura en bikini, la actriz retomó sus redes después de destapar el escándalo de la infidelidad de su pareja con un mensaje esperanzador. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, el dolor pudo con el corazón de Sara Maldonado y en un arrebato de enojo ventiló en las redes sus problemas más íntimos: su pareja, Juan Sebastián Ávila, le había sido infiel mientras ella estaba encerrada con motivo de la pandemia después de sufrir un aborto. Tras compartir varios mensajes altisonantes, evidentemente cegada por la tristeza y los celos, los borró unas horas después y pidió disculpas por su contenido: “Perdón por descargar mi coraje aquí, pero no se vale que alguien que le diste todo tu amor, llegue a hacerte algo así en un momento tan vulnerable”, escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mundo entero comprendió los duros momentos que estaba atravesando y no solo le apoyaron, también le aseguraron que no tenía por qué pedir disculpas, comprensión que emocionó a la actriz y agradeció los mensajes recibidos desde sus historias. Image zoom Credit: IG Sara Maldonado “Gracias a todos los que me mandaron mensajes de amor y apoyo, soy un ser humano y no soy perfecta. Estoy tratando de estar bien, entender y perdonar, para seguir adelante", escribió con mucha humildad y más fortaleza. Después de las tormentas siempre sale el sol y, con este sencillo mensaje, la actriz quiso pasar página hoy después del altercado que acaparó infinidad de titulares: “Pase lo que pase, siempre habrá algo o alguien por quien sonreír”, escribió bajo la fabulosa foto de un bello atardecer en el agua, luciendo un hermoso bikini azul estampado que dejaba al descubierto su linda figura. “Recuerdos de la Laguna de Bacalar”, finalizó. ¡Así es! Siempre hay motivos alrededor nuestro para no sucumbir a la tristeza. ¡Mucha fuerza!

