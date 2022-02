"Podría adoptar": Sara Maldonado no abandona el deseo de ser madre Sara Maldonado insistió en que a pesar de todos los reveses que ha sufrido, elige creer en el amor y ha pensado en la posibilidad de adoptar un hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos años no fueron los mejores para Sara Maldonado, quien sufrió un aborto y luego sorprendió a su novio siéndole infiel, situaciones que la llevaron a tener que lidiar con la depresión. No obstante, la actriz asegura estar feliz y no abandona su deseo de convertirse en mamá. "Como me ven ahorita, pues así estoy, estoy contenta, estoy feliz, estoy tranquila, estoy emocionada", dijo ante los medios de prensa. Maldonado insistió en que a pesar de todo, elige creer en el amor, y ha pensado en la posibilidad de adoptar un hijo. "Siempre creer en el amor, siempre. Todo es posible, la verdad es que he cambiado mi manera de ver la vida, no creo que ser mamá simplemente sea ser mamá biológica, creo que podría ser mamá, digo soy mamá de dos gatitas, o sea, igual y podría adoptar, no sé… ahorita estoy enfocada en la carrera", aseguró. Por otra parte, la actriz de 41 años recalcó que en las peores situaciones, lo mejor es pedir ayuda y valerse del cariño y apoyo de los demás. "Saber que no estamos solos, que siempre que te sientas en una situación vulnerable, hay que pedir ayuda y que siempre hay grupos de ayuda y gente que te va a querer y apoyar, y sobre todo no tratar de juzgar a las demás personas cuando están en momentos de crisis, porque es superimportante dar apoyo", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maldonado compartió enfurecida hace dos años una serie de historias en Instagram, luego de que conociera de la infidelidad de su ahora expareja. "Perdí a mi bebé y me tuvieron que meter al hospital para hacerme un aborto y al otro día se fue a trabajar y me quedé sola en una profunda depresión", contó. "Perdón por descargar mi coraje aquí, pero no se vale que alguien que le diste todo tu amor, llegue a hacerte algo así en un momento tan vulnerable", dijo a los seguidores.

