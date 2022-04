Sara Maldonado habla de su cirugía estética Hace unos meses, Sara Maldonado reveló que se sometería a un arreglo en el cuerpo ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En julio de 2021, Sara Maldonado dio a conocer que se había sometido a una liposucción; incluso, mostró imágenes de los moretones que le quedaron tras el procedimiento estético. Tiempo después, presumió los resultados de esta cirugía. Ahora, la actriz habla por primera vez de su experiencia tras este arreglo en su cuerpo y las razones por las que decidió hacerlo público. "Quedé muy bien, muy natural", mencionó Maldonado a los medios de comunicación. "Me considero una persona trasparente con el público, con mis amistades, con todos. Ahora, con las redes sociales, si me gusta compartir con los seguidores, que son muy lindos, parte de mi vida y no decirles mentiras; no engañar con cosas que no tienen sentido". Si bien el pasado 10 de marzo celebró su cumpleaños número 42, la intérprete de Jimena Villegas y Jimena García en la teleserie Los elegidos, no le preocupa el paso de la edad y mucho menor ocultarlo. De hecho, sabe que este tipo de información se puede consultar. Así que considera absurdo tratar de ocultarla. "Nunca me he quitado la edad, cumplí 42 años; ahí está en Google, ahí dice, no hay manera [de ocultarlo]. Wikipedia no miente", advirtió. Sara Maldonado Credit: IG Sara Maldonado SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sara Maldonado reveló que "la pasé muy bien" durante la celebración que la dedicó a tomarse un descanso, salir de la ciudad para "tomar un poco de sol" y se cometió a una sesión para su cuidado personal con masajes y tratamientos de belleza. Ahora, está retomando sus diversos compromisos profesionales tras ese breve periodo de esparcimiento.

