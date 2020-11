Close

¡Sara Maldonado envuelta en tremendo escándalo después de destapar tragedia! Tras compartir en pleno ataque de celos que su novio le ha sido infiel después de perder al bebé que esperaban, la actriz borró los mensajes y pidió perdón porque tiene roto el corazón. ¡Qué duro! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un tremendo escándalo se desató en las redes la tarde del sábado 28 de noviembre. La bella actriz Sara Maldonado tomó sus historias de Instagram para desahogarse, después de sorprender a su novio siéndole infiel, a tres semanas de haber sufrido un aborto espontáneo del bebé que esperaban juntos. Tras compartir varios mensajes, evidentemente escritos en pleno ataque de celos, los borró poco tiempo después y pidió disculpas por su contenido. La actriz abrió su corazón en un momento de debilidad. Pero las redes no perdonan y sus mensajes de despecho eran virales antes de que ella pudiera hacer nada por evitarlo. Image zoom Credit: Instagram/Sara Maldonado “¡Ayuda!” comenzó en el primero. “Anoche mi ex Juan Sebastián Ávila se c--- una p--- en Tulum, obvio quiere proteger su identidad, cualquier dato se les agradecerá”, dijo invitando a sus seguidores a aportar más información sobre el caso. “Obvio, esta vieja sabía que tenía novia y le valió” y añadió una posdata: “Yo en casa encerrada por COVID”. En un segundo mensaje, la bella actriz continuó: “El dice se llama Andi, a ver p----, ¡sal y da la cara!” escribió para asombro de sus seguidores. Image zoom Credit: IG Sara Maldonado SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Y hay más”, dijo en pleno desahogo en un momento tan duro como el que estaba viviendo. “Hace tres semanas aborté al bebé que estábamos esperando. ¡Anda p----! ¡Da la cara!” Y añadió mencionando a su novio de nuevo: “¿O di quién es?” Los fans seguían leyendo sus mensajes con estupor: “Porque la justificación es que le ofrecieron un pase de coca y resulta que era ketamina… Y pues a c----- ¿no?” dijo añadiendo unos aplausos. Los seguidores observaban pasmados mientras un nuevo mensaje aparecía: “Y para que se entienda bien, perdí a mi bebé y me tuvieron que meter al hospital para hacerme un aborto y al otro día se fue a trabajar y me quedé sola en una profunda depresión…” Image zoom Credit: IG Sara Maldonado En un mensaje más, se entendió lo difícil de su situación y la vulnerabilidad del momento que estaba atravesando: “Y dirán que estoy mal haciendo esto, pero estoy mal por lo que Juan Sebastián Ávila hizo anoche, c---- a una chica, según él, llamada Andi”. Y así fue el texto final tras la escalada de emociones: “Perdón por descargar mi coraje aquí, pero no se vale que alguien que le diste todo tu amor, llegue a hacerte algo así en un momento tan vulnerable”, y finalizó, mencionando nuevamente a su novio: “Gracias por tu odio”. Ya desaparecidos los mensajes de sus historias tras ser borrados, se disculpó con el corazón en la mano: Image zoom Credit: IG Sara Maldonado "Soy un ser humano y estoy en circunstancias no tan positivas como deseara", explicó. Algo que cualquiera puede comprender. Ojala la bella Maldonado se recupere pronto de este difícil bache al calor de sus seres queridos.

