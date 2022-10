Muere la famosa luchadora Sara lee a los 30 años: "Estamos todos en shock" La deportista, casada y con tres hijos, no daba signos de estar pasando por una situación grave ni personal ni de salud. Esta ha sido la carta de su madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La luchadora Sara Lee ha fallecido. Tenía 30 años. Ha sido su madre, Terri Lee, quien así lo ha anunciado a través de un doloroso escrito en Facebook este mismo jueves. "Es con gran pesar que queremos compartir que nuestra Sara Weston se ha ido junto a Jesús. Estamos todos en shock y los arreglos no están todavía completados", lee una parte. La joven Sara deja a su esposo Cory y sus tres hijos. Sara Lee Sara Lee | Credit: Instagram/Sara Lee Aunque por el momento la causa de su muerte no ha sido revelada, la última foto de la luchadora en las redes podía dar alguna pista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ella, se mostraba frente al espejo celebrando que podía volver a retomar el ejercicio después de unos días con una fuerte infección nasal. Mientras la situación se aclara, la familia ha solicitado respeto en estos delicados momentos. "Les pedimos respeto para que nuestra familia pueda pasar el duelo. Todos necesitamos oraciones, especialmente Cory y sus hijos", escribió la mamá de la fallecida. La dura situación que deja la partida de Sara ha hecho que su colega, el también luchador, Bull James, abra una cuenta en GoFundMe para recaudar dinero para su viudo e hijos, todavía muy pequeños. QEPD.

