Sara Corrales se compromete Tras poco más de un año de relación sentimental, Sara Corrales recibió la propuesta de matrimonial por parte de su novio Rafael Gutiérrez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace poco más de un año, Sara Corrales mantiene un relación sentimental con Rafael Gutiérrez. La pareja decidió tomarse un momento juntos y están realizando un viaje de placer por Europa. Lo que la actriz no esperaba era que este paseo, además de las experiencias propias de un recorrido de este tipo, se llevaría a cabo un gran momento en su vida, debido a que su novio le pidió matrimonio y le entregó el respectivo anillo de compromiso. Fue la propia modelo colombiana la encargada de dar a conocer tan importante noticia en su vida. "24/02/2022 Madrid, Rafa Gutiérrez", escribió en cuenta de Instagram y acompañó el texto con un emoticón de anillo de compromiso y otro de corazón. Además, incluyó una serie de imágenes. Hay una donde se logra apreciar el momento en que su novia se hinca y abre una cajita para dejar al descubierto la flamante joya. En otras dos, la empresaria está junto a su ahora prometido y mostrando el anillo. También puso un video donde se ve su mano, que está sobre la de su pareja, luciendo dicho regalo. Sara Corrales Sara Corrales | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas reaccionaron ante el compromiso matrimonial. "¡¡Ayyyyyyyy que emociónnnnn!! ¡¡¡Habemusss boda!!! ¡Felicidades amiga! Tqm. ¡¡Bendiciones!!"; "Ella se lo mereceeeee por ser tan de toditoooo trabajadora, linda, guapísima, ¡¡muchas cosas!! Felicidades, felicidades. Que siempre me la hagan súper feliz"; "Hermosa, felicitaciones. Dios les dé muchas bendiciones llenas de salud, amor, comprensión y todo lo mejor para que sigan así de enamorados por siempre"; "Awwwwww ¡¡que hermoso!! ¡¡¡Te mereces todo el amor!!! ¡Me alegra mucho verte siempre feliz!", fueron algunos comentarios. De momento, Sara Corrales está disfrutando de la petición matrimonial y el mencionado viaje. Quizá a su regreso comience con los preparativos de la boda.

