¡Por fin! Sara Corrales rompe el silencio sobre Gabriel Soto: "Fue muy caballero y muy detallista" Los actores compartieron estelares en la telenovela Mi camino es amarte, de Nicandro Díaz. La colombiana habría reconocido que su colega intentó pretenderla. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sara Corrales y Gabriel Soto Credit: Medios y Media/Getty Images; Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images El 2023 arrancó con incesantes rumores de que Gabriel Soto andaba detrás de los huesitos de la espectacular actriz colombiana Sara Corrales. A principios de enero el actor mexicano ayudó a su colega en la telenovela Mi camino es amarte, de Nicandro Díaz, a celebrar sus 37 años y de ahí el runrún no paró de que entre ellos habría algo más que una bonita amistad. "No cesa en su anhelo de conquistarla", exclamó entonces una fuente a El Heraldo. Y dicha fuente no estaría muy equivocada pues ahora la actriz ha roto el silencio para revelar que efectivamente, Soto intentó pretenderla pero que como ella no lo veía "al cien" y que prefirió cortar el coqueteo por lo sano. "Él fue muy caballero y muy detallista", explicó Corrales en la alfombra roja de los premios Grandeza Hispana, celebrados anoche en el Teatro Hidalgo, de la Ciudad de México, donde la actriz reside desde hace un tiempo. "Éramos grandes compañeros, grandes amigos, había una relación muy bonita de trabajo", prosiguió en las declaraciones recogidas por el diario local El Universal. Mi camino es amarte fue nominada a los premios Grandeza Hispana: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según dicha fuente Corrales explicó que había llegó a recibir flores de parte de Soto pero que nunca tuvieron una cita formal. "Fue sumamente especial pero la verdad yo estaba buscando otra cosa en mi vida", aseguró. "Siempre he querido tener a una persona sumamente caballerosa, fiel, entregada y una persona para mí, creo que soy una persona bastante completa que merece a un hombre maravilloso a su lado".

