"¿Por qué ya no te casaste?", Sara Corrales es cuestionada en redes y vestida de novia sorprende con su respuesta La concursante de Top Chef VIP 2 no tuvo más remedio que pronunciarse respecto a compromiso con el mexicano Rafael Gutiérrez. "Estuve dos años esperando un cambio". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hubo un tiempo en que la actriz colombiana Sara Corrales y su novio, el mexicano Rafael Gutiérrez, formaron una bella pareja. Ella triunfadora e internacionalizada en su carrera participando en producciones como El clon, El señor de los cielos, o más recientemente Mi camino es amarte, al lado de Gabriel Soto. Él joven y apuesto para complementar a la bella colombiana. Sin embargo, aunque ella había recibido anillo de compromiso, las redes no pudieron dejar de notar que no se sabía nada sobre sus nupcias. Pero la ineludible pregunta por fin llegó cuando ella apareció en sus historias de Instagram posando con traje de novia y diciendo : "Que rueden las preguntas que tengo tiempo". Ahí es cuando alguien aprovechó para preguntarle: "¿Por qué ya no te casaste?". "Porque entendí qué el amor no se trata de salvar a nadie, porque no quiero en mi vida ningún tipo de adicción", explicó sin entrar en detalles. "Puse por encima de cualquier cosa a mi amor propio y mi paz, porque no me dejé llevar por las ideas de la sociedad de que 'ya debería estar casada' aun no siendo feliz a su lado". Sara Corrales también participó en la telenovela Cita a ciegas: sara corrales Credit: Mezcalent Sara Corrales ha conquistado también en redes con su escultural figura: "Estuve 2 años esperando un cambio que nunca llegó y mil promesas que nunca se volvieron hechos reales,", continuó en el mensaje que aún circula en Instagram pero que ya no es visible en la cuenta de la estrella donde las siguen más de 3,3 millones de fans. "Por eso decidí tomar esa difícil decisión y devolverle su anillo, pero regresarme mi paz". Sara Corrales Credit: Instagram/Sara Corrales USCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue en febrero del 2022 que la actriz anunció su compromiso con el apuesto mexicano. En un post mostró el emotivo momento en que su novio se hincó para abrir una cajita y dejar al descubierto un anillo de compromiso. En otras instantáneas, la también empresaria aparecía al lado de su prometido mostrando la joya que ahora ya no posee.

