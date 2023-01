¿Tan pronto? Aseguran que Sara Corrales habría presentado a su mamá a Gabriel Soto La mamá de Sara Corrales le dio el visto bueno a su hija para un romance con Gabriel Soto, según una periodista mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de los rumores cada vez más fuertes de una posible relación más allá de las telenovelas entre Sara Corrales y Gabriel Soto, ha trascendido que la actriz colombiana le habría presentado a su madre al mexicano, a pesar de que aún no queda claro si terminó su relación con Irina Baeva. Fue en el programa de YouTube Comunicamos emociones que la periodista Angélica Palacios Real dijo que Mercedes Castillo, madre de Corrales, había conocido a Soto durante su estancia en México, de acuerdo con fuertes de la producción de la telenovela Mi camino es amarte. "Sara, con este ir y venir de emociones en donde Gabriel está muy interesado en formar una relación con ella, y Corrales queriendo que todo se haga público, […] pues le fue presentando a Soto a su mamá", dijo la periodista de espectáculos. "Sara está más que feliz porque su mamá es su mejor compañía, la mujer que más ama en la Tierra. […]", sostuvo, aunque en el perfil de Instagram de la actriz también puede verse que ha pasado unos días muy felices junto a su madre". "[La actriz] está con su mamá en todo momento... que si van a una viña navideña, que si ahora comen, cenan y bailan juntas, le presenta a los amigos y al futuro novio", añadió. Sara Corrales y su mamá Sara Corrales y su mamá | Credit: Sara Corrales/IG Por si fuera poco, la periodista aseguró que la madre de Corrales había dado el visto bueno a su hija para que avance en una relación el galán de telenovelas. "La mamá de Sara le dijo: 'Ok, está bien'. Le puso palomita a Soto", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las especulaciones en torno a un posible romance entre Soto y Corrales se destaparon luego de que el mexicano la ayudara a celebrar su 37 cumpleaños. "No cesa en su anhelo de conquistarla", dijo una fuente a El Heraldo. Por otra parte, la periodista Flor Rubio aseguró que la relación entre Soto y Baeva ya acabó, aunque la modelo rusa se habría negado a devolverle el anillo de compromiso.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Tan pronto? Aseguran que Sara Corrales habría presentado a su mamá a Gabriel Soto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.