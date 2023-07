La otra profesión de Sara Corrales lejos de la actuación: "Soy una mujer que no para" Su pasión es la actuación, pero este no es su único medio de vida. Hay algo más en lo que ha invertido tiempo, esfuerzo y mucho amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sara Corrales La otra profesión de Sara Corrales | Credit: Mezcalent El gran público la conoce, principalmente, por sus papeles en la pantalla chica y, en las pasadas semanas, por su emotiva participación en el reality show de cocina, Top Chef VIP, del que acaba de salir eliminada. Lo que no todos saben es que, a parte de ser protagonista de historias de telenovela como Mi camino es amarte o Reputación dudosa, hay otra profesión a la que se dedica detrás de los focos y alejada de los sets de grabación. Un emprendimiento al que le ha puesto todo el esfuerzo, empeño y corazón y cuyo resultado es, como todo lo que ha hecho, un éxito rotundo. La artista colombiana es empresaria pero, ¿cuál es exactamente ese proyecto tan significativo en su vida? Ella misma lo ha explicado feliz. Se trata de 4 apartasuites cuidados y decorados con todo lujo de detalles en los que ella se ha implicado al cien por cien, para ofrecer a los visitantes una oportunidad de disfrutar de sus vacaciones y de su destino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este caso, los departamentos vacacionales a disposición de los viajeros están en Envigado, Antioquía, en su amada Colombia. "A mí me encantan estos espacios porque siento que es la forma más real, bonita y sincera de mostrar quién es esta mujer que ustedes conocen solamente como una actriz. Soy una mujer que no para, que constantemente está creando, creciendo y mirando qué va a hacer con su vida en su futuro y su presente", explicó en este video de la empresa Jamar Colombia. Ese 'no parar' es lo que la llevó a esta idea más alejada de la actuación que, además de generarle más recursos económicos, esta vez como empresaria, también sirve a los demás a disfrutar de las bondades de su país y de un espacio que asegura haber creado milímetro a milímetro. Sara se ha implicado en todo lo que tiene que ver con la decoración, los colores y todo lo relacionado con la organización de estos apartasuites que llevan su sello de calidad.

