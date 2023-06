"Empezó como agradecimiento y se convirtió en amor": Sara Corrales sobre Juan Pablo Gil Tras ser eliminada de Top chef VIP (Telemundo), la actriz colombiana contó a su conductora Carmen Villalobos cómo empezó su historia con el actor mexicano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sara Corrales Sara Corrales; Sara Corrales y Juan Pablo Gil | Credit: Instagram Sara Corrales (x2) Contra todo pronóstico, Sara Corrales se convirtió este jueves en la nueva eliminada de la segunda temporada de Top Chef VIP (Telemundo). "No hay motivos para estar triste, no hay motivos para salir renegando de aquí, o sea solo hay motivos de agradecimiento", dijo visiblemente emocionada tras conocer el veredicto de los jueces. "Le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes [refiriéndose a sus compañeros], a los chefs, a quien les aprendí infinidad de cosas", expresó. "Me voy siendo una mujer mucho más centrada, mucho más madura. Gracias a todos. Los quiero muchísimo". Sara Corrales Sara Corrales eliminada de Top Chef VIP | Credit: Top Chef VIP Sara Corrales Sara Corrales se despide de sus compañeros en Top Chef VIP | Credit: Top Chef VIP Nada más concluir su aventura en la competencia, la que fuera antagonista de la exitosa telenovela Mi camino es amarte tuvo la oportunidad de conversar con su conductora, Carmen Villalobos, sobre lo que fue su experiencia en el reality show. La entrevista, sin embargo, no salió al aire ya que era material exclusivo para el sitio web del programa. En ella, la actriz de 37 años habló como nunca sobre su relación con el actor mexicano Juan Pablo Gil, con quien tuvo una química muy especial dentro de la competencia. Juan Pablo fue la persona que hizo que mi historia en Top Chef cambiara — Sara Corrales Sara Corrales Juan Pablo Gil y Sara Corrales en Top Chef VIP | Credit: Top Chef VIP "Juan Pablo fue un apoyo impresionante para mí en todo momento. Juan Pablo fue la persona que hizo que mi historia en Top Chef cambiara", reconoció Corrales. Del agradecimiento al amor "Yo no tengo ni idea si la gente lo sabe o no, pero yo viví situaciones muy difíciles acá y Juan Pablo fue la única persona en su momento que creyó en mí, que me dio ese apoyo y que empezó a tomarse el tiempo de hablar con casi que cada uno de los participantes y decirles 'a ver, esto no es así, esto no está bien' y ahí yo estuve ya más tranquila, más cómoda", contó. "Y eso creo que no tiene precio, lo que Juan Pablo hizo por mí". Sara Corrales Sara Corrales y Juan Pablo Gil en Top Chef VIP | Credit: Instagram Sara Corrales SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz aseveró que fue ahí cuando comenzó a fijarse en él. "Yo por eso me fijé casi que en él, así empezó nuestra historia", reveló. "Empezó como agradecimiento y se convirtió en amor". Top Chef VIP se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

