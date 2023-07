Sara Corrales y Juan Pablo Gil aclaran cuál es el estado de su relación tras salir de Top Chef VIP "Que si sí, que si no, ¿sí son novios?, ¿sí andan?", les preguntó este lunes Lourdes Stephen en el especial de Al rojo vivo dedicado a la competencia culinaria de Telemundo. ¡Mira lo que respondieron! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Pablo Gil Juan Pablo Gil y Sara Corrales en el especial de Al rojo vivo sobre Top Chef VIP | Credit: Instagram Juan Pablo Gil Al rojo vivo volvió a dar este lunes el salto al prime time de Telemundo con una edición especial dedicada a la exitosa competencia culinaria Top Chef VIP 2, que ya se encuentra en su etapa culminante. El programa conducido por Lourdes Stephen y Jessica Carrillo contó con varios exconcursantes del talent de cocina, entre ellos la pareja del momento: Sara Corrales y Juan Pablo Gil, quienes pasaron del "agradecimiento" al "amor" mientras participaban en Top Chef VIP 2. Todo parecía indicar que ya eran novios; sin embargo, hace justo una semana la actriz colombiana sorprendía al declarar en un encuentro con medios de comunicación en México que estaba soltera. "Hay pretendientes claro que sí, sería mentirosa si les dijera que no, pero no ando específicamente como saliendo con alguien, simplemente viviendo, disfrutando", dijo. Como buena periodista, Stephen aprovechó este lunes el especial de Al rojo vivo para salir por fin de dudas. "Que si sí, que si no, ¿sí son novios?, ¿sí andan?", les preguntó directamente la presentadora dominicana. Telemundo Lourdes Stephen quiere saber si Sara Corrales y Juan Pablo Gil son novios | Credit: Telemundo "En la cocina estábamos cocinando todo el tiempo, la verdad, entonces como que nuestro mundo se reducía a estar en el reality y como que ahora salimos y estamos felices conociéndonos, disfrutándonos, o sea como conociéndonos cómo somos fuera de las cocinas…", expresó Corrales. Una respuesta que no pareció satisfacer la curiosidad de la conductora. "Bueno, ¿y entonces?", quiso saber Stephen. "En esas estamos", le respondió la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia que tienen para compartir por el momento los exparticipantes de Top Chef VIP sobre su relación es clara: están enfocados por ahora en conocerse y disfrutarse. "Tenemos varios viajes juntos, queremos conocernos y disfrutar fuera de las cocinas", dijo Corrales, quien prefiere no ponerle un nombre a lo que están viviendo. Pero de que está naciendo algo especial entre ellos, está naciendo. Y si no miren el beso que se dieron... Juan Pablo Gil Juan Pablo Gil y Sara Corrales se besan | Credit: Telemundo ¡Aquí hay amor! Lo que suceda en un futuro solo el tiempo lo dirá.

